Vierde Dubai World Cup voor Bob Baffert en Frankie Dettori

Country Grammer (Tornalist x Arabian Song) heeft gisteren onder Frankie Dettori op spectaculaire wijze de Dubai World Cup gewonnen in Meydan. Voor trainer Bob Baffert en Dettori was dit de vierde keer dat ze samen deze prestigieuze race wonnen. "Het is gewoon ongelooflijk. Het is als een droom!", aldus Dettori.

De door Emirates Airline met 12 miljoen dollar-gesponsorde Dubai World Cup 2022 kende met aanvankelijk elf paarden een top deelnemersveld. Omdat donderdagavond Grocer Jack vanwege een kootblessure werd geschrapt gingen er uiteindelijk tien paarden van start. Dat er een Amerikaans paard zou winnen was bij de rensportliefhebbers duidelijk maar de vraag was wie dat zou zijn.

Favoriet

Grote favoriet was Life is Good die in november 2021 de Breeders ‘ Cup Dirt Mile en afgelopen januari de Pegasus World Cup won. Het paard had echter nog nooit over deze afstand gekoerst en gelet op het feit dat de hengst vooral ’s ochtends op zijn best is en de ren om ’s avonds om half negen plaats vond was het de vraag hoe hij zou gaan presteren. Life is Good lootte startbox 1, vertrok als een speer, dicteerde het tempo van de koers tot de laatste tweehonderd meter en toen kwam de concurrentie langszij.

Country Grammer

Na meer dan 240 dagen niet meer te hebben gekoerst dook afgelopen februari Country Grammer (Tornalist x Arabian Song) op in de Group I Saudi Cup. Niemand wist wat men van de vijfjarige kon verwachten doch nadat het paard als tweede finishte had men had in de gaten dat het een heel goed paard is. Hall of Fame-trainer Bob Baffert en assistent-trainer Jimmy Barnes vlogen Country Grammer na de ren in Saudi Arabie naar Dubai en lieten het paard eerst wat op rust komen zodat hij kon acclimatiseren. Een meesterlijke zet want het paard verloor weinig gewicht, genoot van de warmte en voelde zich prettig in Dubai.

‘Als een droom’

Jockey Frankie Dettori had met Bob Baffert gebeld dat hij het paard in de Dubai World Cup wilde berijden en zo geschiedde. In een tactisch sterke en qua tijd perfect uitgekiende koers won de combinatie deze prestigieuze ren. Dettori zei na afloop van de ren dat hij de koplopers Life Is Good en Midnight Bourbon volgde en aan de reling wilde koersen, maar na achthonderd meter koers bedacht dat hij de voorste twee niet kon bijbenen en het paard over de kling zou jagen als hij zo zou blijven koersen. Hij nam Country Grammer wat terug en nam zijn tijd om het paard op adem te laten komen zodat zijn longen zich optimaal met zuurstof konden vullen. “Bij de 200 meter markering wist ik dat ik ging winnen. Het is gewoon ongelooflijk. Het is als een droom!”, aldus Dettori.

Vierde Dubai World Cup

Baffert, die in de USA nog steeds onder vuur ligt vanwege het gebruik van een verboden zalf tegen een schimmelaandoening bij derbywinnaar Medina Spirit, en Dettori konden na afloop hun vierde overwinning van de Dubai World Cup vieren. De combinatie finishte voor publiekslieveling Hot Rod Charlie en de derde aankomende Chuwa Wizard.

‘Beste trainer ter wereld’

Amr Zedan die samen met WinStar Farm en Commonwealth Thoroughbreds, mede-eigenaar van Country Grammar zei na afloop: “Ik heb geen stem meer en kan het niet geloven dat wij hier als winnaars naar huis gaan! Samen met Bob Baffert heb ik het paard uitgekozen en hij is door Bob getraind en voorbereid. Bob is de beste trainer ter wereld en zijn overwinningen spreken luider dan woorden. Ik draag deze ren daarom aan hem op. Mijn onderbuikgevoel zei dat we een kans hadden. Ik heb enorm veel respect voor de concurrentie en vooral voor Life Is Good die ik goed ken omdat hij vroeger samen met Country Grammer trainde toen ook Life Is Good bij Baffert in training stond. Country Grammer is een paard met een groot hart en ik ben heel dankbaar voor het hele team en voor Frankie die hem een perfecte rit heeft gegeven. Hij is een van de beste jockeys, zo niet de beste.”

‘Heel, heel speciaal’

“Het is een lange trip geweest, Frankie heeft hem geweldig bereden en had het niet beter kunnen doen”, aldus Jimmy Barnes, de assistent-trainer van Baffert. “De snelheid werkte precies uit zoals wij verwachtten, Frankie zette hem op een plek die dicht genoeg bij de koplopers was om hem op adem te laten komen en om hem daarna te laten versnellen. De afstand past precies bij het paard, het is altijd een rechttoe rechtaan paard geweest en in de training liet hij zien dat hij hier op zijn gemak was. Ik was hier toen Arrogate de Dubai World Cup won, dus dit is mijn tweede met Bob en het is heel, heel speciaal”

Bron: Horses.nl