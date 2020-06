Vijftiende paard overleden op Santa Anita dit jaar

Op de inmiddels beruchte renbaan van Santa Anita, Californië, is zaterdag het vijftiende paard van dit renseizoen omgekomen. Het paard, Strictly Biz, brak zijn rechter voorknie bij het uitgalopperen na een ren. De breuk bleek niet operabel, dus de dierenartsen besloten het paard in te slapen.

Het was de vijfde race voor de vierjarige hengst, die gereden werd door Jose Valdivia Jr en getraind door Brian Koriner. Het paard werd op tweejarige leeftijd voor 100.000 dollar aangeschaft op een veiling in Florida en was in eigendom van Jay Em Ess Stables.

Veiligheidsmaatregelen

Dit was het vijfde dodelijke race-ongeluk van dit seizoen, tien paarden kwam om tijdens trainingen. Vorig jaar kwamen in dezelfde periode 30 paarden om het leven op Santa Anita, hetgeen tot veel onrust leidde. Het is niet duidelijk of de nieuwe maatregelen die de renbaan genomen heeft om de paarden veiliger te laten racen en trainen geholpen hebben. Door de coronacrisis is er veel minder geraced, al is er wel getraind. De cijfers zijn dan ook niet zo makkelijk te vergelijken.

Bron: Los Angeles Times / Horses.nl