Vincent Ho wint het Longines International Jockey Kampioenschap 2023

Het Longines Internationale Jockeykampioenschap bestaat uit vier rennen op de renbaan van Happy Valley te Hong Kong. Het kampioenschap werkt met een puntensysteem: de top vier van elke ren krijgen punten toebedeeld. Het was dit jaar weer een spannende competitie nadat Rachel King, Ryan Moore en Zac Purton elk al een ren gewonnen hadden. Pas in de laatste ren wist Vincent Ho met zijn overwinning de titel binnen te slepen, omdat hij al punten had vergaard in de drie voorgaande rennen.

Zes jockeys vertegenwoordigden Hong Kong en wereldtoppers zoals Rachel King, Hollie Doyle, Tom Marquand, James McDonald, Ryan Moore en Mikael Barzalona werden ingevlogen om aan dit kampioenschap en de koersen van aanstaande zondag deel te kunnen nemen. Het winnen van de titel levert niet alleen eeuwige roem op, maar is ook felbegeerd onder de jockeys omdat eigenaren en trainers de internationale lijst van de prestaties van de jockeys in de gaten houden. Aan de hand van die prestaties worden boekingen van de jockeys gedaan voor hun paarden. Het winnen van dit kampioenschap opent dus de deur voor mooie ritten in de toekomst.

Het uitdelen van water en handdoeken

Het is als een droom voor de 33- jarige Vincent Ho. Hij begon vijftien jaar geleden als hulp bij het uitdelen van water en handdoeken in de kleedruimte aan de jockeys na hun rennen. Die jockeys waren onder meer de idolen van Ho en hij verzamelde de handtekeningen van Christophe Soumillon, Ryan Moore en Frankie Dettori. Ho’s carrière als jockey verliep als een speer, mede door alle Group I overwinningen die hij met Golden Sixty behaalde.

Internationaal Jockey Kampioen

Als eerste jockey die geboren en getogen is te Hong Kong won Ho de prestigieuze wedstrijd voor eigen publiek te Happy Valley. Ho, die zich pas realiseerde dat hij het kampioenschap had gewonnen nadat men hem daarop wees, zei: “Ik heb het geluk dat ik goede paarden met goede startboxlotingen had. Dat helpt, zéker. Het is gewoon een voorrecht om je hier bij alle topjockeys aan te sluiten en tegen ze te koersen. Ter inspiratie voor de jonge opkomende jockeys is het natuurlijk goed dat een jockey van eigen bodem dit kampioenschap wint. Ik dank de Hong Kong Jockey Club voor alle steun aan allen.” Ho verdiende met het kampioenschap HK $ 600,000.

Zondag

Op aanstaande zondag vinden de Longines Hong Kong Cup, de Longines Hong Kong Vase, de Longines Hong Kong Mile en de Longines Hong Kong Sprint, de vier Group I rennen van de Longines Hong Kong International Races op de renbaan van Sha Tin plaat. Hieraan nemen, naast de sterren uit Hong Kong, nog 23 paarden uit Ierland, Engeland, Japan en Frankrijk deel.

