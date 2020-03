Virtuele Grand National: Tiger Roll en Red Rum samen in actie

De echte Grand National is afgelast vanwege de corona pandemie, maar de virtuele race, die in 2017 voor het eerst werd uitgezonden, gaat wel door. Deze laat niet alleen een voorstelling zien, waarin de prestaties van de deelnemende paarden volgens berekeningen op uit zouden komen, de computeranimatie laat ook de legendarische Red Rum, die de Grand National drie keer won en tweevoudig Grand National winnaar Tiger Roll (v. Authorized xx) tegen elkaar uitkomen.

Tiger Roll, het kleine paard met het grote hart, racete vorig jaar de geschiedenisboeken binnen door op Aintree in Liverpool voor de tweede keer op rij de beroemde Grand National te winnen. Alleen Red Rum leverde die prestatie eerder .

“In deze moeilijke tijden willen we het publiek graag laten genieten van de race, die er nooit was en laten zien wat er had kunnen zijn”, aldus producer Rob McLoughlin van Carm Production, die er ook aan toevoegde dat de animaties van de race de afgelopen paar jaar heel dicht bij de werkelijke uitslag zaten.

Spannend

Met behulp van de virtuele technologie lopen Red Rum en Tiger Roll, beiden kleine paarden, die voornamelijk getraind waren voor de vlakke baan, de Grand National en daarmee krijgen de kijkers een unieke race te zien. De uitzending van deze race is zaterdag 4 april om 17 uur op ITV

Bron: Horseandhound