Voormalig pikeur Jan Wagenaar (83) overleden

Voormalig pikeur en paardentrainer Jan Wagenaar is na een kort ziekbed op 83-jarige leeftijd overleden. Wagenaar was actief tussen 1960 en 1990 en werd in die periode één van de succesvolste pikeurs en trainers aller tijden.

Hij won in de drafsport met Quicksilver S de Grote Prijs der Lage Landen. Met Henri Buitenzorg won hij de Prijs der Giganten en het Europees kampioenschap voor 5-jarigen in Denemarken. Daarnaast sleepte Wagenaar onder meer vijfmaal de Derby, vijfmaal het kampioenschap van Nederland en acht keer het Kampioenschap der Nederlandse Paarden in de wacht. Bovendien zegevierde de in Amstelveen geboren Wagenaar in tal van andere grote koersen.

Bron: De Telegraaf / Horses.nl