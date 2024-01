Voyage Bubble en Victor The Winner de sterren van Steward’s Cup en de Centenary Sprint Cup  

Vorige week en gisteren vonden de eerste top Group I rennen van Hong Kong plaats: de Steward’s Cup over 1600 meter op gras en de Centenary Sprint Cup over 1200 meter. Voyage Bubble kwamals winnaar van Steward's Cup uit de bus en Victory The Winner maakte zijn naam waar in de Centenary Spring Cup. Beide rennen hadden een prijzengeld ieder van dik 1,5 miljoen euro, waarvan ruim 856.000 euro voor de winnaar.

In de eerste ren van de Hong Kong Triple Crown ging er veel aandacht uit naar de vijfjarige ruin Voyage Bubble (Deep Fields x Raheights). Afgelopen december werd hij nog tweede in de Longines Hong Kong Mile. Met tegenstanders als Russian Emperor en California Spangle, Beauty Joy en Beauty Eternal gold het paard als favoriet en maakte die rol waar.

Eentje om rekening mee te houden

Trainer Ricky Yiu boekte de Australische jockey James McDonald voor de rit. McDonald bleef na de start comfortabel in een derde positie koersen en sloeg in de laatste 350 meter toe. De combinatie won met 1 ¼ lengte voor Beauty Eternal met Beauty Joy op een derde plek. “Ik bevond mij in een mooie, controlerende positie waar ik het gevoel had dat als het tempo vertraagde – wat het deed – dat ik genoeg ruimte had zodat ik kon gaan wanneer ik wilde gaan en het werkte perfect. Het is een jong progressief paard en eentje om rekening mee te houden. De wereld ligt aan zijn voeten en hij is een vaandeldrager voor de paarden van Hong Kong”, aldus McDonald.

Verrassende winnaar

De vijfjarige ruin Victor The Winner (Toronado x Noetic) gold niet als favoriet voor de overwinning in de Centenary Springt Cup; dat was Lucky Sweynesse, die in de Longines World’s Best Racehorse Rankings (WBRR) op een zesde plaats staat. Getraind door Danny Shum, de winnaar van de Cox Plate 2023 en de Longines Hong Kong Cup, nam jockey Derek Leung op Victor The Winner gelijk de leiding en zette een stevig tempo neer. Zij versnelden na het uitkomen van de laatste bocht dusdanig dat zij niet meer in te halen vielen. De combinatie won met 1 ¾ lengte Voor Lucky With You met ½ lengte daarachter Wellington. Danny Shum, zei dat Leung de instructies perfect had opgevolgd.

Geen machines

Dat paarden geen machines zijn, bleek gedurende deze ren toen torenhoge favoriet Lucky Sweynesse niet uit de voeten kwam, nadat de overige paarden die voor hem lagen op de rem werden getrokken toen Victor The Winner het hoge tempo bepaalde. De baanstewards hebben jockey Zac Purton na de ren stevig aan de tand gevoeld en een veterinaire inspectie uitgevoerd, maar daaruit bleek dat het paard geen blessures of dergelijke had opgelopen. “Lucky Sweynesse verloor het gewoon in het eerste deel van de ren”, vertelt Purton. Voor Purton een ietwat bittere pil, nu hij als favoriet van deze ren gold en zes van de rennen van het programma had gewonnen. Daarbij had hij Frankie Dettori’s magnificant seven (hij won zeven rennen in een rendag te Ascot) kunnen evenaren in Hong Kong.

