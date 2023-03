Voyage Bubble wint de met 25 miljoen HKD gedoteerde BMW Hong Kong Derby

De derby, de klassieker der klassiekers, vindt in Europa in juni en juli plaats voor drie jarige Engelse volbloeds. Te Hong Kong is deze race voorbehouden aan vierjarige Engelse volbloeds. Deze ren op gras over 2.000 meter kende weliswaar de langzaamste tijd uit de geschiedenis van de Derby maar dat werd goed gemaakt door een sensationele finish en knappe rit door de Franse jockey Alexis Badel.

Vertrokken uit de niet meest gunstigste startbox nr. 14 werd Voyage Bubble (Deep Field x Raheights) door het weddende publiek en zijn tegenstanders behoorlijk onderschat, omdat het paard op 26 februari j.l. in de voorbereidende koers voor de Derby zesde werd en omdat het paard nog niet eerder over 2.000 meter had gekoerst. Het kon trainer Ricky Yiu en jockey Alexis Badel niet zo veel schelen dat zij met een quote van 46 tegen 1 van start gingen. De opdracht aan Badel was eenvoudig: na de start tot aan de eerste bocht het paard zoveel mogelijk laten ontspannen en dan geleidelijk aan terrein winnen. Badel voerde de instructies van zijn trainer perfect uit, bleef aan de buitenkant van het veld koersen en won met een hoofdlengte voor Tuchel en Beauty Eternal.

Studie van eerdere Derby’s

Voor de 65-jarige trainer Ricky Yiu die in het renseizoen van 2019/2020 kampioenstrainer te Hong Kong was, was het zijn eerste Derby en tevens grootste overwinning. Yiu glunderde en zei “natuurlijk is dit de meest prestigieuze ren te Hong Kong en ik ben heel blij en dankbaar om deze Derby te winnen. Ik twijfelde over de afstand van 2.000 meter en over de ongunstige startbox loting. Wij moesten dus iets anders gaan proberen en hebben zelfs gekeken naar de vorige Derby-rennen naar paarden die vanaf die posities startten en hoe hun ren en finish verliep. Voyage Bubble is een ongelooflijk veelzijdig paard met een groot hart”.

Ups en downs

Badel voegde daar aan toe dat de ongunstige startbox één van de redenen was dat hij de ren won. “Vanuit die positie en met het lage tempo van de ren kon ik niet anders dan het paard laten ontspannen. Het paard was briljant en ik ben erg blij voor de connecties, de eigenaren en mijzelf. Ik kan het nog steeds niet geloven. Als jockey ga je door ups en downs en dit seizoen was heel moeilijk voor mij. Ik kwam terug van blessures en schorsingen en het betekent alles om als jockey zo’n grote ren in Hong Kong te winnen”.

Bron: Horses.nl