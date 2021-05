Vreugde en verdriet op renbaan Hong Kong

De Standard Chartered Champions & Chater Cup over 2.400 meter, een Group I op de renbaan van Sha Tin, Hong Kong, leverde trainer Tony Miljard en jockey Karis Teetan een fantastische overwinning op. De vierjarige Panfield (Looking At Lucky x Esterina) die in 2019 drie Group I rennen in Chili heeft gewonnen, vertrok in een door Teetan perfect neergezette rit aan de ren en had sterke tegenstanders, waaronder vijfvoudig Group I winnaar Exultant, Time Warp en Glorious Dragon.

Vorige week overleed de Mauritaanse jockey Nooresh Juglall aan de gevolgen van een val tijdens een ren. Juglall was een goede vriend van de eveneens uit Mauretanie afkomstige en zeer getalenteerde jockey Karis Teetan, die al jaren in Hong Kong woont en werkt. Teetan doneerde zijn inkomsten uit de ritten van afgelopen woensdag aan de familie van Juglall om zo zijn steun en die van zijn echtgenote Xaviere te betuigen. De overwinning op Panfield vandaag was een pleister op de wonde van Teetan.

‘Zware week’

Teetan: “Het was een zware week en deze overwinning had ik nodig om mij weer verder te focussen. Mede dankzij mijn echtgenote Xaviere, die mij deze week bleef pushen om te rijden, heb ik vandaag aan de rennen deelgenomen. Deze overwinning draag ik daarom aan haar op. Het is een tijdje geleden dat ik zo’n grote ren als die van vandaag won, maar het harde werk wordt uiteindelijk voor ons allemaal beloond. Met nog 700 meter te gaan wist ik dat Panfield door het lint zou gaan maar het moet natuurlijk nog wel waargemaakt worden. Je weet dat het hard om hard gaat, als topjockeys met hun betere paarden naast jou gaan strijden, maar ik had alle vertrouwen in Panfield want in de laatste training was het paard ongelofelijk snel.”

‘Panfield was er klaar voor’

Trainer Tony Millard “ik zei tegen Karis dat het mij niet kon schelen hoe goed de andere paarden in de ren waren, want Panfield was er klaar voor. Panfield is nu de beste stayer van Hong Kong. Karis reed vandaag een prachtige ren en precies zoals wij het van tevoren gepland hadden. Ik ben erg blij voor hem omdat het hem het vertrouwen geeft om te weten dat als hij op het juiste paard zit, hij het kan.”

Uitbreiding voor HKJC

Voor de Hong Kong Jockeyclub (HKJC) was het dubbel feest omdat ze op 14 mei een samenwerkingsovereenkomst met de lokale Chinese regering van Guangzhou heeft ondertekend. Doel is gezamenlijk de promotie en de ontwikkeling van de paardenindustrie in de Greater Bay Area (Guangzhou, Hong Kong en Macao) te bevorderen. Het hypermoderne 3,5 miljard euro kostende complex van de HKJC is op het Chinese vasteland te Conghua gevestigd en zal worden uitgebreid met een nieuwe en iconische tribune, extra stallen, trainingsfaciliteiten en een uitgebreide personeelsaccommodatie. Ook legt de gemeente Guangzhou een extra toegangsweg aan. De upgrade zal het trainingscentrum bij Sha Tin verder te ondersteunen. Paarden uit Sha Tin (Hong Kong), waar ‘maar’ 1.200 paarden kunnen staan, die vanuit training op rust gaan, worden naar Conghua vervoerd en rustig verder getraind voordat zij weer naar Sha Tin terug keren om aan de rennen deel te nemen. De samenwerking zal ook meer mogelijkheden bieden om paardenprofessionals van wereldklasse op het gebied van veterinaire ondersteuning en paardenvoeding aan te trekken. De HKJC is bovendien de grootste belastingbetaler én werkgever in Hong Kong.

