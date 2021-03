Vreugde in de Dubai Turf en verdriet in de Dubai Golden Shaheen

Feest voor Frankie Dettori, gisteren met Lord North (Dubawi x Najoum) als eerste over de streep galoppeerde in de Dubai Turf, maar verdriet voor Antonio Fresu. Hij won de de Dubai Golden Shaheen met de vijfjarige Zenden, maar nog geen honderd meter na de finish brak Zenden een been, waardoor hij even later geëuthanaseerd moest worden.

De Dubai Turf, een ren over 1800 meter op de grasbaan van Meydan werd met 4 miljoen dollar gesponsord door DP World en kende uiteindelijk twaalf deelnemers. Favoriet Lord North (Dubawi x Najoum) won de ren zeer overtuigend en leidde er toe dat Frankie Dettori zijn beroemde flying dismount kon maken.

Mooie carrièrestart voor Thady Gosden

De door John Gosden getrainde vijfjarige won afgelopen juni de Prince of Wales’s Stakes te Royal Ascot en zoon Thady Gosden, die net zijn trainerslicentie heeft gekregen en een trainingspartnerschap met zijn vader is aangegaan, kon geen betere start van zijn carrière wensen dan met het winnen van deze Group I ren. Thady was in Dubai aanwezig terwijl vader John in Engeland bleef om daar de honneurs van de stal waar te nemen.

Topvorm

“Het paard heeft, net als vorig jaar, de reis naar Dubai goed doorstaan. Hij heeft afgelopen dinsdag en woensdag met zijn stalgenoten Mishriff en New Treasure getraind en verkeerde toen al in topvorm”, aldus Gosden. “Gelet daarop hoopten wij al dat hij goed zou gaan lopen. Wij nemen het paard mee terug naar Engeland en gaan kijken of wij hem op rust zetten om ons daarna weer te focussen op de Prince of Wales’s Stakes te Royal Ascot van dit jaar.”

Drie lengten

Het koersverloop verliep als verwacht doordat First Contact de leiding nam. Lord North werd door Dettori in de achterhoede van het veld gehouden en bij het uitkomen van de laatste bocht en met nog 400 meter te gaan liet Dettori hem los en toen was er ook geen houden meer aan. De combinatie won met drie lengten voor de Japanse Vin de Garde met daarachter Felix, die voor het eerst op een grasbaan koerste, en knap als derde finishte. “De ren kende een mooi tempo. Ik wist wat ik onder mij had en dat hij uithoudingsvermogen heeft”, aldus Dettori. “Nadat ik hem losliet hoefde ik niet veel meer te doen, Lord North nam mij mee en deed de rest.”

159-ste overwinning

Lord North was als jong paard niet gemakkelijk te trainen, verloor vlak voor de start van deze ren een ijzer dat er in allerijl weer onder gezet werd, trippelde en trappelde na de koers er lustig op los en zag er uit alsof hij nog een rondje kon rennen. Het paard leverde Dettori zijn 159-ste overwinning in Dubai op.

Voor Adrie de Vries die late entry Glen Force, een paard dat nog nooit over een afstand van 1800 meter heeft gekoerst, bereed was een negende plek weggelegd.

Zenden breekt het baanrecord van de Dubai Golden Shaheen en zijn been

De met 1,5 miljoen dollar gedoteerde Dubai Golden Shaheen over 1200 meter op zand zal door de betrokkenen zo snel mogelijk vergeten worden. Na een makkelijke overwinning door de vijfjarige Zenden onder jockey Antonio Fresu vertrok zich zo’n honderd meter na de finish het drama. Zenden brak zijn been en Fresu landde op het zand en kon ternauwernood de overige twaalf deelnemers die langs hem stormden ontwijken. Zenden werd door een ontroostbare Fresu omhelst terwijl de dienstdoende dierenarts het paard euthanaseerde. Uit respect voor het paard werd de prijsuitreiking achterwege gelaten en voor de betrokkenen was de overwinning van hun paard, het breken van het baanrecord en, nog geen kwartier later, het verlies van hun paard zeer wrang.

Adrie de Vries die in deze ren Al Tariq bereed finishte op een zesde plek en verdiende voor de eigenaren nog 30.000 dollar.

