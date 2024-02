Vrouwelijke jockey schrijft geschiedenis in UAE

Op de elfde rendag van het Dubai World Cup Carnival (DWCC) vond er een memorabel moment plaats. In de 14-jarige geschiedenis van de renbaan Meydan behaalden vrouwelijke jockeys verdienstelijke plaatseringen maar een overwinning liet tot gisteren op zich wachten. Voor het eerst won een vrouwelijke jockey een ren in Dubai en op een wijze waar men U tegen zegt.

Saffie Osborne, 21 jaar oud en dochter van de Engelse trainer Jamie Osborne, liet haar rijkunst zien en gaf haar mannelijke medestanders het nakijken. In de Lord glitters Handicap over 1.800 meter op gras bereed Saffie de achtjarige Ouzo (Charm Spirit x Miss Meltemi) die op 12 januari jl. onder Adrie de Vries won omdat De Vries de toen geblesseerde Saffie verving. Saffie herstelde van haar blessure en werd door haar vader geboekt om Ouzo te berijden.

Van achterhoede naar zege

Ouzo gold als medefavoriet en met de 14 paarden die aan de ren deelnamen koerste de combinatie in de achterhoede van het veld. Saffie moest richting finish nog geruime tijd wachten op een gaatje voor haar maar toen er genoeg ruimte voor haar kwam wrong zij moedig en vooral koelbloedig Ouzo er tussendoor en het paard liet toen zijn enorme potentie en versnelling zien. De combinatie won met 1 lengte voor Highbank en First Sight die beide van Godolphin zijn.

Binnen 24 uur dubbele overwinning voor Saffie

Terwijl Saffie en haar moeder de eerste overwinning van een vrouwelijke jockey ooit in Dubai vierden was vader Jamie Osborne al in Qatar om de achtjarige Emaraaty Ana (Shamardal x Spirit Of Dubai), zijn pupil die hij speciaal voor de Dukhan Sprint had voorbereid, te begeleiden. De Dukhan Sprint werd door de Breeders’Cup met 400.000 dollar gesponsord. Saffie en haar moeder vlogen van Dubai naar Qatar en Saffie bereidde zich na de landing gelijk voor om haar eerste ren ooit te Qatar te rijden. Dat bleek een goede voorbereiding te zijn want zij won van haar acht medestanders start tot finish op Emaraaty Ana deze prestigieuze ren. Grote vreugde alom en vader Jamie kon samen met zijn echtgenote en dochter meedelen in de prijsuitreiking die door de commentatoren gekscherend ‘de Osbornes’ werd genoemd.

De Vries tweede in Defender 130 prijs

Deze ren van het elfde DWCC voor driejarigen over 1.600 meter kende als grote favoriet Beautiful Love (Siyouni x Powder Snow) van Godolphin die haar rol wel heel gemakkelijk waarmaakte. Met groot gemak won de merrie met zes lengten voor Athan die door Adrie de Vries werd bereden.

Dubbele overwinningen voor Watson, Dobbs en Al Mheiri

In de overige rennen van gistermiddag in Meydan boekten trainers Doug Watson en Musabbeh Al Mheiri en jockey Pat Dobbs dubbele overwinningen en konden tevreden op een geslaagde middag terugkijken. De combinatie Watson en Dobbs wonnen twee opvolgende rennen met Nyaar en Mcmanaman en Al Mheiri de laatste twee rennen Asad Zabeel en Qareeb.

