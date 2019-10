Waldgeist verstoort Arc-droom van Enable

Na twee overwinningen, in 2017 en 2018 werd reikhalzend gekeken of een derde Arc mogelijk zou zijn voor Enable. Het mocht niet zo zijn. De Qatar Prix de l'Arc de Triomphe 2019 ging dankzij een spectaculaire sprint in de laatste meters naar Waldgeist (Galileo x Waldlerche). Daarmee blijft het winnen van een derde Arc vooralsnog een droom.

In 2013 en 2014 won Treve twee jaar achtereen de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Toen werd er al gespeculeerd of een paard deze race ook voor de derde keer op rij zou kunnen winnen. Voor zo’n paard zou een monument opgericht worden. Maar het lukte toen niet en ook vandaag viel de droom in duigen. Is het de vloek van twee keer de Arc winnen en de derde keer is het je niet gegeven? Wie zal het zeggen… Hoe dan ook, Waldgeist versloeg Enable met een lengte en dus begint men weer van voorafaan te tellen.

Belangrijkste Group I race ter wereld

De hoofdrace van het “Arc” weekend met 5 miljoen aan prijzengeld waarvoor 2.857.000 voor de winnaar kende 12 deelnemers. Deze klassieker over 2400 meter op gras is wereldwijd de meest gerespecteerde Group I race voor driejarige en oudere paarden en is van groot belang voor de volbloedfokkerij. Een paard dat de ‘Arc’ wint wordt extreem hoog ingeschat bij de stoeterijen en die palmares geldt voor de rest van het leven van de merrie of de hengst die deze race wint en werkt door in de opbrengst van diens fokprodukten. De Japanse superhengst Deep Impact had de 4-jarige Fierement dit jaar lopen. Welbekend zijn natuurlijk de producten van Galileo, de dekhengst van Coolmore, waarvan Waldgeist, Japan en Magical aan de start verschenen. 500 journalisten en fotografen waren geaccrediteerd en Wereldwijd wordt deze race live uitgezonden.

Enable vooraf favoriet

De vijfjarige Enable (Nathanie l x Concentric) gold als grote favoriete nadat zij deze koers als drie en vierjarige in 2017 en 2018 won. Vorig jaar liet trainer John Gosden haar maar een keer voor de Arc starten en dat getuigde van veel lef. Dit jaar heeft Enable haar kwaliteiten in drie starts laten zien: de Eclipse Stakes, de King George IV and Queen Elizabeth Stakes en de Yorkshire Oaks, alle drie Group I rennen. In de King George moest Enable tegen Chrystal Ocean heel diep gaan maar het feit dat zij die koers won zegt iets over haar vechtersmentaliteit.

Waldgeist

Frankrijks hoop was de vijfjarige Waldgeist. Waldgeist is Duits gefokt en het eerste veulen van Waldlerche. Met de genen van Galileo in Waldgeist geloofden alle betrokkenen in het veulen. Gelet op zijn prestaties en op het feit dat hij, anders dan Enable, de renbaan van Longchamp met al haar hoogteverschillen op zijn duimpje kent. Met Pierre-Charles Boudot aan boord (die gisteren al drie Group II overwinningen binnenharkte) bleek die hoop terecht.

De vraag was of de Japanse deelnemers op de zachte bodem uit te voeten zouden komen. De Japanse Kiseki stelde ietwat teleur in de Prix de Vermeille doch volgens zijn trainer had hij zich goed herpakt. Blast Onepiece, in eigendom van Silk Racing Club (net as Almond Eye), had de andere Japanse deelnemer Fierement recent verslagen en gold als Japans hoop. De grond was vorig jaar 3,2 en vandaag met 4,1 als “soepel” gekwalificeerd.

Waldgeist kon het allemaal niet schelen en hij liep gewoon zijn koers. Zijn voorbereiding op de Arc had hij drie weken geleden goed doorstaan door de Prix Qatar Prix Foy te winnen en trainer André Fabre was tevreden “Hij is er klaar voor en hij is sterker geworden waardoor de bodemgesteldheid niet zoveel uitmaakt” luidde zijn commentaar. “Wij gaan bekijken of hij naar de Breeders’ Cup gaat maar wellicht zeten wij hem op rust, het paard gaat voor alles, hij heeft veel gereisd en veel zware koersen voor zijn kiezen gekregen. Waldgeist won met 1 ¾ lengte voor Enable, voor de zeer fraai koersende derde aankomende Sottsass en de als vierde aankomende Japan van Aidan O’Brien.

Enable gaat de fokkerij in

Het was al bekend dat deze Arc Enable’s laatste race zou worden en dat zij de fokkerij in gaat. De nalatenschap van Khalid Abdullah (Juddmonte Farms) is groot, denk aan Frankel en nu aan Enable. Zijn invloed is niet alleen overal in de stamboom van Enable te zien maar ook in die van Northern Dancer. De beursgenoteerde merrie Concentric (v. Sadler’s Wells) werd gekruist met de kleinzoon van haar vader, Nathaniel, die de merrie daardoor een 3 x 2 inteelt van Sadler’s Wells gaf. Wat buiten de intellectuele sfeer van het fokken van renpaarden in de wereld als een verzwakkende invloed kan worden gezien, is door haar eigenaar-fokker Khalid Abdullah een geniale slag gebleken. Concentric’s dochter Contribution (v.Champs Elysees) werd tweede in de G2 Prix de Pomone en haar 3-jarige merrieveulen Entitle (v. Dansili) werd tweede in de G3 Musidora en het is de Nathaniel-factor die hier het grote verschil heeft gemaakt. De oma van Concentric is Shirley Heights die verwant is aan de Grand Prix de Chantilly-winnares Daring Miss die ook van Sadler’s Wells is. Concentric heeft tot nu toe negen veulens op de wereld gezet. Haar recenste zijn het tweejarige merrieveulen Portrush (van Frankel) en haar nog ongenaamde jaarlingveulen van Sea the Stars en, in 2019, een volle broer van Enable.

Bron: Horses.nl