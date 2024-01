Warm Heart en National Treasure grote winnaars van de Pegasus World Cup

Gisteren vonden de Pegasus World Cup rennen in de Verenigde Staten plaats. Warm Heart (Galileo x Sea Siren) greep met jockey Ryan Moore de overwinning in de Bet Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes en nam met een baanrecord afscheid van de sport. National Treasure (Quality Road x Treasure) sleepte een ticket voor de Saudi Cup in de wacht.

De Ierse trainer Aidan O’Brien schreef de vierjarige merrie Warm Heart met jockey Ryan Moore in voor de met 1 miljoen dollar gedoteerde Bet Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes. Een perfecte combinatie, want Moore, die voor de vierde keer als Longines Wereldkampioen Jockey werd uitgeroepen, kent de merrie als geen ander. De merrie werd afgelopen december derde in de Longines Hong Kong Vase.

Warm Heart neemt met baanrecord afscheid van de sport

Na de start treuzelde de merrie iets, maar pikte het tempo snel op en met een meesterlijke zet stuurde Moore haar door een uiterst nauw gaatje tussen de deelnemers naast en voor hem naar de leiding. Hoewel de merrie toen naar rechts probeerde uit te breken, hield Moore haar onder controle en in een baanrecord behaalden ze met een halve lengte de overwinning voor I’m Very Busy en Catnip onder Frankie Dettori als derde aankomende. Warm Heart heeft inmiddels een dikke 2 miljoen euro aan prijzengeld verdiend en gaat de fokkerij in, waar zij in Kentucky voor een dekking door Triple Crown-winnaar Justify (dekgeld 200.000 dollar) staat geboekt.

National Treasure neemt revanche

De door Bob Baffert getrainde vierjarige National Treasure, vorig jaar winnaar van de Preakness Stakes en in november tweede in de Breeders Cup Dirt Mile, nam revanche en maakte zijn favorietenrol waar. Het ontbreekt de kleine National Treasure niet aan vechtlust en zoals verwacht stormde hij na de start naar voren. Hij nam naast Hoist The Gold de leiding en onder jockey Flavien Prat won de combinatie na strijd met een halve lengte voor Senor Buscador met outsider Crupi onder Frankie Dettori als nummer drie. Of hij op zaterdag 24 februari deelneemt aan de met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup is nog niet bekend.

Pegasus World Cup

In 2017 werd de Pegasus World Cup, met een prijzenpot van 12 miljoen dollar, geïntroduceerd als ‘rijkste’ paardenren ter wereld. Eigenaren konden voor 1 miljoen dollar een aandeel voor deelname kopen. Maar de titel rijkste paardenren ter wereld verdween twee jaar later als sneeuw voor de zon. De hoofdren werd gesplitst in drie subrennen, die sindsdien onderaan in de top tien van de hoogst gedoteerde paardenrennen ter wereld staan.

Kwaliteitsvol deelnemersveld

Met een prijzenpot van 1 en 3 miljoen dollar zijn het desondanks belangrijke Group I-rennen, waarbij de deelnemers door de baanofficials worden uitgenodigd en de winnaars hun entreeticket voor de wereldwijde toprennen op zand of gras kunnen bemachtigen. De kwaliteit van de deelnemers liegt er daarom bepaald niet om en het gros van de paarden hebben één of meerdere Group I-rennen gewonnen. De winnaar van de Pegasus World Cup op zand krijgt automatisch een uitnodiging voor de met $ 20 miljoen gedoteerde Saudi Cup op februari a.s., zelfs indien de eigenaar het paard nog niet eerder voor de Saudi Cup zou hebben ingeschreven.

