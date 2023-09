Warm Heart wint Group I Qatar Prix Vermeille

Ter voorbereiding op de Prix de l’Arc de Triomphe op 1 oktober aanstaande vonden zondag de zogenoemde Arc Trials te Longchamp plaats. Deze Group I ren voor driejarige en oudere merries kende 8 deelneemsters waaronder de Franse favoriet Blue Rose Cen en de uit Ierland door trainer Aidan O’Brien ingevlogen Warm Heart (Galileo x Sea Siren) die recent de Yorkshire Oaks won. Warm Heart won ook de Arc Trials.

De Group I Qatar Prix Vermeille en de Group II rennen de Qatar Prix Foy en de Qatar Prix Niel vonden plaats over dezelfde afstand als de Arc (2400 meter) en gaf de Franse en internationale deelnemers de mogelijkheid om de renafstand en hun kansen voor de Arc te verkennen.

Ierland wint met Warm Heart de Qatar Prix Vermeille

Deze Group I ren voor driejarige en oudere merries kende 8 deelneemsters waaronder de Franse favoriet Blue Rose Cen en de uit Ierland door trainer Aidan O’Brien ingevlogen Warm Heart (Galileo x Sea Siren) die recent de Yorkshire Oaks won.

Warm Heart werd wederom bereden door James Doyle en met een gemiddelde snelheid van 57,6 km per uur beloofde het met vier paarden op rij een mooie finish te worden. Doyle had echter nog wat reserve over en zeilde als eerste over de finish en verwees Melo Melo met een halve lengte naar de tweede plek. Derde werd Sea Silk Road. Warm Heart zal klaargestoomd worden voor de Breeder’s Cup Filly and Mare Turf begin november op de renbaan van Santa Anita (USA).

Franse Place Du Carrousel wint de Qater Prix Foy

De Qater Prix Foy kende vijf deelnemers van topformaat met als absolute favoriet Iresine die eind april de Group I ren de Prix Ganay won. Zoals gewoonlijk werd Iresine gelijk na de start in de achterhoede van het veld gehouden en werd door jockey Marie Velon flink op de rem gezet. Het paard protesteerde door veel changementen te maken en dat kost een hoop energie. Desondanks toonde Iresine een goede vechtlust en kon in de laatste vijfhonderd meter eindelijk een gestrekte galop maken maar de rest van het veld stond natuurlijk ook niet stil. Het was de vierjarige Place Du Carrousel (Lope De Vega x Traffic Jam) die na een meesterlijke rit en dito finish door topjockey Mickael Barzalona met een halve lengte won voor Iresine met Sammarco als derde aankomende. Sammarco is ingeschreven voor de Arc en voor de Prix Dollar.

Duitslands beste 3-jarige wint de Qatar Prix Niel

Deze ren voor driejarigen kende zowel in Frankrijk als elders in Europa getrainde deelnemers waarbij de overwinning ging naar Fantastic Moon (Sea The Moon x Frangipani) die begin juli de Duitse Derby won. Onder jockey Rene Piechulek won de combinatie met 2,5 lengte gemakkelijk voor favoriet Feed The Flame en Bravais die met een halve lengte daarachter als derde finishte. Fantastic Moon, de beste Duitse 3-jarige, liet zijn rivalen in de slotfase voor dood achter en claimde voor het eerst in de geschiedenis de overwinning voor Duitsland. De toekomstplannen voor Fantastic Moon liggen eerder bij deelname aan rennen die een snellere ondergrond hebben zoals de Breeders’ Cup in de USA of de Japan Cup te Japan. Gelet hierop zal de hengst hoogstwaarschijnlijk niet van start gaan in de Prix de l’Arc de Triomphe waarvan de ondergrond meestal zacht en zwaar is.

Bron: Horses.nl