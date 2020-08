Watch Me en Miss Yoda winnaars Franse en Duitse Group I rennen

Vandaag stonden twee internationale Group I rennen op het programma: de Prix Rothschild in Deauville en de Henkel-Preis der Diana in Düsseldorf. De Prix Rothschild ging naar de favoriet, de vierjarige Watch Me onder Pierre-Charles Boudot. In Duitsland was de winst voor Frankie Dettori en Miss Yoda.

Zondag is de zomermeeting van Deauville begonnen. Het is standaard een maand met meerdere grote Group I-rennen waaronder de Prix Rothschild. Deze ren over 1.600 meter voor driejarige en oudere paarden heeft een prijzenpot van € 180.000,–. Het internationale deelnemersveld bestond uit zes paarden en torenhoge favoriet was de vierjarige merrie Watch Me (Olympic Glory x Watchful). Zij won dertien maanden geleden haar eerste Group I ren op Royal Ascot met de Coronation Stakes.

De merrie werd als jaarling in Deauville gekocht voor € 30.000,00 en dat bleek een goede investering. Na de start bevond zich de merrie onder Pierre-Charles Boudot op de derde plek, maar ze werd in de laatste vierhonderd meter koers wakker en won na een flinke strijd met ¾ lengte van Half Light. Als kwam Know It All binnen.

‘Vechtlust’

Jockey Boudot vertelt: “De merrie beet zich vast en toonde haar vechtlust. Ze heeft het vandaag goed gedaan en het is geweldig om haar weer op dit niveau te hebben.” Trainer Francis-Henry Graffard: “Je moet op het hoogste niveau presteren om een Groep 1 te winnen en wij zullen zien hoe de merrie zich na deze koers herstelt. Wij hebben haar ingeschreven voor de Prix Jacques le Marois maar zij zou ook kunnen deelnemen aan de Prix Jean Romanet. Het uiteindelijk doel dit jaar is deelname aan de Prix de l’Opera van Longchamp in oktober. Vorig jaar finishte ze daar als derde.”

Dettori kwam, zag en overwon in Düsseldorf

De 162ste Henkel-Preis der Diana, een Group I ren over 2.200 meter voor driejarige merries, wordt ook wel de German Oaks genoemd. De prijzenpot besloeg een half miljoen euro en de ren kende 15 deelneemsters. Favoriet was Virginia Joy onder de Nederlandse topjockey Adrie de Vries. Vanuit Frankrijk en Engeland waren enkele paarden en topjockeys ingevlogen en het was de door John Gosden getrainde Miss Yoda (Sea The Stars x Monami) onder Frankie Dettori die met de eer gingen strijken.

Voor Dettori, die voor de derde keer aan deze ren deelnam, was het zijn eerste overwinning in één van Duitslands beste Group I rennen. Voor trainer John Gosden (Enable en Stradivarius) was het zijn eerste deelname aan deze ren.

Naar stal

Miss Yoda won afgelopen juni de Lingfield Oaks Trial en is eigendom van Georg von Opel, de kleinzoon van miljardair en oprichter van het gelijknamige Duitse automerk. De combinatie vertrok goed uit de startbox en dicteerde het koerstempo van meet af aan. Dettori: “Ik wilde vooraan koersen en voor de eerste bocht lagen wij al aan kop. De merrie heeft een mooie vloeiende galop maar in de laatste rechte lijn blokkeerde zij even, omdat ze dacht dat ze naar het stalterrein kon gaan. Ik heb haar even toegesproken dat zij nog even verder moest koersen en zij pikte gelijk het tempo weer op.”

Miss Yoda won met ¾ lengte voor Zamrud, die Virginia Joy met een neusje afstand naar de derde plek verwees.

Bron: Horses.nl