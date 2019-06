Watch Me wint de Royal Ascot Coronation Stakes

Watch Me (Olympic Glory x Watchful) trok de aandacht van het publiek toen zij de laatste tweehonderd meter koers aflegde want alle ogen waren gericht op favoriet Hermosa onder Ryan Moore die de leiding had en de weg naar de overwinning veilig aan het stellen was. Het verschil tussen het rijden van Moore die Hermosa behoorlijk aanspoorde en de rustige houding van Pierre-Charles Boudot op Watch Me die langs Hermosa zeilde en haar met anderhalve lengte versloeg was opvallend.

Voor Watch Me’s trainer Francis Graffard en jockey Boudot die afgelopen zondag met Channel de Prix de Diane wonnen was de overwinning van vandaag de tweede Group I in een week. Graffard was een paar jaar als race-vertegenwoordiger in dienst bij Darley, de stoeterij van Sheikh Mohammed, voordat hij acht jaar geleden trainer werd.

‘Geen druk’

Graffard: “De teleurstellende prestatie van Watch Me in de Poule d’Essai des Pouliches waar zij zesde werd achter Castle Lady deed mij besluiten om haar niet in de Prix de Diane te laten starten maar om voor deze race in Ascot te kiezen. Ik dacht die race te kunnen winnen en die zesde plek was een domper voor mij. Jockey Olivier Peslier vertelde mij om Watch Me te blijven inschrijven voor Group I races omdat de merrie het in zich heeft. Het feit dat wij vandaag niet als favoriet waren getipt maar 20 tegen 1 maakte dat de jockey, de eigenaren en ik rustig bleven en geen druk voor deze race hadden.”

‘Ze reageerde gelijk’

Voor Graffard was het een eerste Royal Ascot-winnaar en voor Boudot de tweede nadat hij vorig jaar met Le Brivido won. Boudot “Watch Me had pech in de Poule d’Essai en toen ik vandaag achter Hermosa zat en haar aanspoorde reageerde zij gelijk. Zij is een fijne gemakkelijke merrie en deze overwinning met haar is een hele mooie voor haar, voor de trainer en voor mijn cv.”

