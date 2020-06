Way to Paris wint de Grand Prix de St Cloud

Gisteren stond een grote Group I ren op het programma op de Parijse renbaan St Cloud. Slechts vijf deelnemers legde de 2400 meter op gras af. Het was tot de finish een spannende ren, waarbij drie paarden op rij om de overwinning streden en de 7-jarige schimmel Way To Paris de ren won. Hij stond te boek als favoriet samen met Godolphins Old Persian, die een winsom van € 3.397.881 heeft, hoewel laatstgenoemde er niet aan te pas kwam en als laatste finishte.

Voor Way To Paris (Champs Elysees x Grey Way) was het zijn eerste Group I overwinning in zijn carrière. De 7-jarige koerste de afgelopen maand drie keer en maakte recent weer indruk door twee weken geleden met een hoofdlengte in de Prix Ganay als tweede achter de 4-jarige Sottsass te finishen en door de Grand Prix de Chantilly te winnen in Deauville. De afstand van 2400 meter past prima bij het paard.

Dapper paard

Trainer Andrea Marcialis: ‘’hij heeft in dertig dagen drie keer gelopen en dat is niet gemakkelijk. Hij gaat vanaf nu tot aan de herfst op rust en als hij nog in goede vorm is dan zal de Arc het doel zijn. Hij heeft een jockey nodig die hem begrijpt en Pierre-Charles Boudot is uitstekend voor hem. Het is een dapper maar pittig paard met een groot hart.” Jockey Pierre-Charles Boudot had Way To Paris goed in bedwang en koerste in de achterhoede. De combinatie kwam op het laatste moment te voorschijn om de eindstrijd aan te gaan en won met een nek voor met Nagano Gold die een hoofd voorbleef op de derde aankomende Ziyad.

Bron: Horses.nl