Wéér dubbel voor De Vries

Arie de Vries heeft in Meydan opnieuw toegeslagen. De beste Nederlandse jockey ooit is op stoom. Met de vierjarige Swing Vote (Shamardal x Qualify) won hij de Jebel Ali Mile over 1600 meter op zand, een half uur daarna was het weer raak in de Emirates NBD Cup over 1600 meter.

iSwing Vote wordt getraind door Simon en Ed Crisford en koerste al verdienstelijk in Frankrijk voordat hij naar Dubai werd verscheept. De ruin finishte in Chantilly in een Listed ren op vijf lengten achter Ace Impact, die de Prix de L’Arc de Triomphe afgelopen oktober won. Van de zes starts heeft het paard er nu vier gewonnen. In de ren van vanmiddag kwam de combinatie traag op gang en koerstte als laatste, maar dat was ook om het paard zoveel mogelijk te vrijwaren van het opspattend zand. Met nog 400 meter te gaan trok De Vries het paard naar buiten en won eenvoudig met vier lengten voor In Crowd met Daramethos als derde.

Ruim 23.500 euro voor De Vries

In de Emirates NBD Cup over 1600 meter reed De Vries de driejarige hengst El Introvertido (Treasure Beach x La Introvertida) voor trainer Fawzi Nass. Na de start nam De Vries gelijk de leiding en dicteerde het tempo. In de laatste driehonderd meter spoorde De Vries het paard nog even aan en met 6 1/4 lengten wonnen zij voor The Magical Maccool met 5 3/4 lengte daarachter Kaifan. Voor het paard was het zijn eerste overwinning. In totaal won De Vries vandaag ruim 23.500 euro.

