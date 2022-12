Wellington bewijst dat de sprinters uit Hong Kong onverslaanbaar zijn in de Longines Hong Kong Sprint 2022

Aanvankelijk was de Longines Hong Kong Sprint een koers over 1000 meter in een rechte lijn op gras. In 1999 werd deze ren aan het vier Group I tellende internationale programma van de Longines Hong Kong International Races toegevoegd. In 2006 werd de afstand verlengd naar 1200 meter mét een bocht en de ren staat inmiddels op de 24ste plaats van de top 100 Group I rennen.

Longines sponsorde de ren voor het eerst in 2012 en het prijzengeld is thans verhoogd naar ruim € 2,95 miljoen. De startboxloting is altijd een grote zorg voor de sprinters en men hoopt zoveel mogelijk aan de binnenkant van de baan te loten omdat het slechts 300 meter van de startboxen naar de eerste bocht is. Kortom, de sprint races te Sha Tin zijn verre van gemakkelijk en men verwachtte dat het tempo hoog zou liggen. Een loting in de buitenste box kan echter ook als een uitdaging worden gezien. Dat demonstreerde ’s werelds meestverdienende jockey João Moreira in 2015 op Peniaphobia die van meet af de ren leidde en won.

Japan had voor deze ren Gendarme, Meikei Yell, Naran Huleg en Resistencia ingevlogen die het zouden gaan opnemen tegen de negen toppers uit Hong Kong waaronder topfavoriet Wellington (All Too Hard x Mihiri) die bereden werd door niemand minder dan Ryan Moore.



Wellington

Moore, die zijn hoofd koel bleef houden en zijn pupil in het midden van het deelnemersveld hield begon aan zijn opmars na het uitkomen van de laatste bocht en met nog driehonderd meter te gaan sloeg de combinatie toe. Het zag er naar uit dat Sky Field met de eer zou gaan strijken maar het gemak waarmee topfavoriet Wellington langszij kwam maakte dat de rest zowat stil stond. Wellington won gemakkelijk voor Sight Success en de derde aankomende Sky field. Courier Wonder maakte het kwartet van de Hong Kong deelnmers compleet en liet de vijf buitenlandse deelnemers kansloos.

Ryan Moore

TrainerRichard Gibson was er al van overtuigd dat de zesjarige ruin Wellington weer volledig gezond zou zijn nadat hij recent rechtsachter ietwat kreupelde. Het is een heel expressief paard, dus hij heeft niet veel nodig om hem van zijn à propos af te krijgen. Gedurende de training was hij hersteld en speels. Wij hebben Ryan Moore voor de rit geboekt omdat Alexis Badel, onze vaste jockey van Wellington, geblesseerd is. Ik vind het erg dat Alexis deze grote ren mist want hij bereed Wellington in acht van diens 11 overwinningen en hij kent het paard heel goed. Werken met deze topsporters en dan winnen op deze grote dag geeft enorm veel voldoening voor mij en mijn team” Ryan Moore vulde aan dat Wellington een plezier is om te berijden en dat de ren volgens plan verliep.

Bron: persbericht