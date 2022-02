Wellington en Russian Emperor winnen de eerste Group I klassiekers te Hong Kong

In de stromende regen die de grasbaan renbaan doorweekte en tot een zwaar baanoppervlakte leidde vonden gisteren twee Group I klassiekers te Hong Kong plaats: de Citi Hong Kong Gold Cup en de Queen's Silver Jubilee Cup.

De met 12 miljoen HKD gedoteerde Queen’s Silver Jubilee Cup, een Group I ren over 1400 meter op gras is onderdeel van de Hong Kong Speed Series. Het was de vijfjarige Wellington (All To Hard x Mihiri) die naast de Group I The Chairman’s Sprint Prize van vorig jaar nu zijn tweede Group I overwinning binnenhaalde. Voor trainer Richard Gibson en jockey Alexis Badel was het na een aantal ongelukkig verlopen koersverlopen met Wellinton gisteren weer raak.

Briljant

Wellington verwees met ¾ lengte Ka Ying Star naar de tweede en favoriet Waikuku naar de derde plaats en is op stoom voor de derde meeting van de Hong Kong Speed Series op 24 april a.s. Badel, die gisteren twee overwinning én een schorsing van twee rendagen behaalde, zei: “Dat was een sterke en grote overwinning van het paard. Hij was absoluut ontspannen en briljant. Ik ben erg blij en het paard verdiende deze overwinning”.

Russian Emperor wint de Citi Hong Kong Gold Cup

Deze met 12 miljoen HKD gedoteerde Group I ren over 2000 meter op gras is na de Stewards’ Cup de tweede ren voor de Hong Kong Triple Crown. De derde ren is de Champions & Charter Cup die in mei a.s. zal plaatsvinden. De in juli 2021 in Hong Kong geïmporteerde Iers gefokte Russian Emperor (Galileo x Atlantic Jewel) leverde onder een briljant rijdende jockey Blake Shinn een een-tweetje met stalgenoot Savvy Nine voor trainer Douglas Whyte op.

Verdiende overwinning

Whyte vertelt: ”De eigenaren van het paard zijn goede vrienden van mij en hun geduld dat zij hebben getoond heeft zich terugbetaald met deze verdiende overwinning. Ondanks dat hij op een zware baan goed uit de voeten kan is het koersen tegen favoriet Golden Sixty, vooral in een koers als deze, altijd spannend maar hij heeft vandaag bewezen dat hij ook tot de absolute top behoort”.

Golden Sixty

Favoriet en paard van het jaar Golden Sixty werd derde. De aanhoudende regen en een zwaar baanoppervlak maakte dat Golden Sixty, die zoals gebruikelijk achter in het deelnemersveld koerste en dan breed in de laatste bocht over de baan richting finish koerst er niet in slaagde om de overwinning naar zijn hand te zetten.

Bron: Horses.nl