Wellington prolongeert de FWD Chairman’s Sprint Prize 2022

De vijfjarige Wellington (All Too Hard x Mihiri) was de grote favoriet voor deze met ruim 2,3 miljoen euro gesponsorde internationale Group I ren. De ruin prolongeerde zijn titel van 2021 en won de ren, net als vorig jaar, ook nu weer vrij gemakkelijk. Wellington was al een veelbelovende jongeling die in 2020 indruk maakte door in zijn eerste renseizoen een hattrick aan overwinningen te scoren en heeft nu tien van zijn zestien starts gewonnen.

Deze internationale Group I ren behoort tot de top 100 van wereldwijde Group I rennen. De sprinters uit Hong Kong behoren tot de beste ter wereld dus het deelnemersveld van 10 paarden maakte dat er over de kwaliteit van de koers, ondanks de afwezigheid van buitenlandse paarden, niets te klagen viel. Het door FWD gesponsorde prijzengeld voor deze sprintkoers over 1200 meter op gras bedroeg ruim € 2,3 miljoen.

Heel wat overwinningen

Onder jockey Alexis Badel won Wellington met 1 ¼ lengte voor Computer Patch en voor de als derde aankomende Sky Field. Jockey Alexis Badel: “Ik ken dit paard al sinds 2020 en hij heeft samen met mij al heel wat overwinningen behaald. Om in deze ren tegen al die goede paarden te winnen is geweldig. De koers verliep perfect en Wellington voelde relaxt aan. Toen ik druk op hem ging uitoefenen reageerde hij goed”.

Sterker geworden

“Wellington is echt een van de topsprinters ter wereld en sterker dan vorig jaar. Hij was drie weken geleden al klaar voor deze ren en mentaal bezien is hij de ultieme professional: het komt zelden voor dat een sprinter voor een wedstrijd zo rustig is. Hij was het te kloppen paard en ik denk dat het feit dat hij met een druk op de knop onmiddellijk reageert hem anders maakt dan zijn tegenstanders. Ik ben blij dat de eigenaren hier zijn om zo’n geweldig paard te zien winnen en dat de club alles in het werk heeft gesteld om daarvoor te zorgen”, aldus trainer Richard Gibson.