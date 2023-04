Wereldreiziger Dubai Honour wint gemakkelijk de Longines Queen Elizabeth II Stakes 2023

Door de Australian Turf Club worden The Championships gehouden op de renbaan van Royal Randwick te Sydney. De rennen vinden op twee opeenvolgende zaterdagen plaats en iedere rendag bevat vier Group I rennen van wereldniveau. De hoofdkoers, de met 5 miljoen dollar gedoteerde Longines Queen Elizabeth II stakes over 2000 meter met paarden van elite-niveau werd gisteren verreden.

In 2020 en 2021 won de Engelse trainer William Haggas met Addeybb (Pivotal x Bush Cat) deze Group I ren tegen Australische, Japanse en Nieuw-Zeelandse deelnemers. Dit jaar had Haggas Dubai Honour en Alenquer naar Sydney verscheept en zijn visie om het juiste paard voor de juiste ren in te schrijven kwam uit. De vijfjarige ruin Dubai Honour (Pride of Dubai x Mondelice) won de ren gemakkelijk met 2 ½ voor Mo’unga en de derde aankomende en topfavoriet Anamoe van Godolphin.

Toekomstplannen

Haggas maakte gisteren bekend dat Dubai Honour naar Hong Kong zal worden verscheept om daar op 30 april aanstaande deel te nemen aan de FWD Queen Elizabeth Stakes II. Daarna zal het paard terugvliegen naar Engeland om aan de Europese topkoersen deel te nemen. Plannen om volgend jaar weer te Sidney in QE II Stakes te koersen en om de titel te prolongeren, dat Haggas al eerder met Addeyebb deed, worden ook al gemaakt dus wereldreiziger Dubai Honour heeft nog wat reizen voor de boeg.



Dat geldt ook voor de negenvoudige Group I winnaar Anamoe die Australie zal gaan verruilen voor Engeland. Voor Anamoe staan de Group I Lockinge Stakes te Newbury in mei en de Group I Queen Anne Stakes te Royal Ascot in juni op het programma. Voor de Europese topkoersen kan halsreikend uitgekeken worden naar de volgende rennen en clashes van- en tussen deze twee supersterren.

Bron: persbericht