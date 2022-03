Wereldsterren verwacht te Dubai

Maar liefst 31 Group I-winnaars worden nu al verwacht om te Dubai tijdens de 26ste Dubai World Cup rennen om een prijzengeld van in totaal 30,5 miljoen dollar te gaan strijden in de zes Group I- en drie Group II-rennen met als sluitstuk de met Emirates Airlines met 12 miljoen dollar gesponsorde Dubai World Cup op 26 maart a.s.

Generaal-majoor Mohammed Essa Al Adhab, General Manager van Dubai Racing Club: “Wij zijn verheugd met de kwaliteit van de ingeschreven paarden voor alle negen rennen en het is geweldig om zoveel verschillende landen vertegenwoordigd te hebben. Wij zijn ook erg blij dat we voor het eerst sinds 2019 weer het publiek (normaliter 80.000 bezoekers) kunnen gaan verwelkomen en wij hopen dat iedereen weer zal kunnen gaan genieten van de geweldige rennen”.

Titelverdediger Deryan

De openingsren is de Group I Dubai Kahayla Classic voor Arabische Volbloeds over 2000 meter met een prijzengeld van 1 miljoen dollar. Het internationale veld omvat titelverdediger Deryan, Hadi De Carrerre, RB Rich Lyke Me, Brraq en Ashton Tourettes. Adrie de Vries zal RB Rich Lyke Me berijden en gelet op het feit dat het paard in Dubai wordt getraind zullen diens tegenstanders aan moeten poten want de combinatie kent de renbaan op zijn duimpje en verkeert in bloedvorm.

Sheema Classic

Voor de met 6 miljoen dollar gedoteerde Longines Dubai Sheema Classic over 2410 meter staan Authority, Glory Vase, Shahryar en Yibir, de indrukwekkende winnaar van de G1 Breeders ‘Cup Turf, Pyledriver, de Group I Coronation Cup-winnaar, Dubai Honour, Alenquer en Hukum ingeschreven.

Lord North vs. Lord Glitters

Voor de Dubai Turf van 5 miljoen dollar over 1800 meter zal de door John Gosden getrainde Lord North zijn titel gaan verdedigen en tegenstand gaan ondervinden van de drievoudig Dubai-winnaar Lord Glitters en de Japanse toppaarden Schnell Meister, Vin De Garde en Panthalassa. In de met 2 miljoen dollar gedoteerde Dubai Golden Shaheen over 1200 meter zullen Dr. Schivel en Drain The Clock het opnemen tegen Al Tariq, Chain Of Love en Red Le Zele.

1200 meter op gras

De Al Quoz Sprint op gras over 1200 meter, heeft een prijzengeld van thans 1,5 miljoen dollar en zal een intrigerende clash tussen drie van Charlie Appleby’s sterren Creative Force, de Ascot Champion Sprint winnaar, Man Of Promise en Naval Crown tegen Emaraaty Ana, A Case Of You en Casa Creed, die nipt tweede werd in de 1351 Turf Sprint in Saudi afgelopen februari, worden.

Dubai World Cup

In de Dubai World Cup van 12 miljoen dollar over 2000 meter zal de Amerikaanse superster Life Is Good, de winnaar van de Breeders’ Cup Dirt Mile en van de Pegasus World Cup het opnemen tegen zijn landgenoten Hot Rod Charlie, Country Grammer en Midnight Bourbon, die drie weken geleden als tweede en derde in de Group I de Saudi Cup finishten. Uruguay stuurt Aero Trem terwijl Chuwa Wizard voor Japan en Magny Cours voor Frankrijk zullen gaan koersen. Voor Dubai zullen Real World van trainer Saeed Bin Suroor, die als trainer deze ren al negen keer eerder won, Hypothetical en Remorse starten voor trainers Salem Bin Ghadayer en Bhupat Seemar. Het enige deelnemende Engelse paard zal de door William Haggas getrainde Grocer Jack zijn.

Stalgenoten

In de drie Group II-rennen zal titelverdediger Secret Ambition het in de Godolphin Mile opnemen tegen stalgenoot Al Nefud, maakt de Argentijnse Derby-winnaar Irwin deel uit van een kosmopolitisch veld van de UAE Derby waaronder Bob Baffert’s Group I Del Mar Futurity-winnaar Pinehurst. In de Group II Dubai Gold Cup zal de Japanner Stay Foolish, die op 26 februari de Longines Red Sea Turf Handicap te Ryadh won het gaan opnemen tegen Manobo en Volcanic Sky van Godolphin.

Bron: Horses.nl