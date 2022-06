Westover domineert de Ierse Derby

Westover (Frankel x Mirabilis) heeft gisteren onder jockey Colin Keane een geweldige prestatie neergezet in de Ierse Derby voor driejarigen. Het duo won met een afstand van maar liefst zeven lengten verschil en dat is een uitzonderlijk groot verschil tussen leeftijdgenoten in een Derby.

Westover werd vooraf samen met Oaks-winnaar Tuesday van Aidan O’Brien als favoriet aangemerkt en maakte deze rol helemaal waar. Tuesday eindigde op de vierde plek.

Kanonskogel

Westover bleef vanaf de start dicht bij de leider French Claim koersen die het tempo van de ren bepaalde. Westover, die derde werd in de Epsom Derby, versnelde in de laatste driehonderd meter koers zodanig dat hij met maar liefst zeven lengten voor de tweede aankomende Piz Badile met twee lengten daarachter French Claim en Tuesday op 1 ¾ lengte als vierde aankomende won. Een dergelijke afstand tussen leeftijdsgenoten in een finish van een Derby is zeldzaam en Westover liet iedereen verstomd achter.

Overleg met vaste jockey

Vooraf had Keane, die na afloop de overwinning vierde met trainer Ralph Beckett en eigenaar Juddmonte advies gevraagd aan de vaste jockey van Westover. “Ik heb met Rob Hornby, de vaste jockey van Westover, gebeld en Rob vertelde mij alles over Westover”, aldus Keane, die al drie keer tot kampioensjockey van Ierland werd gekroond. “Hij zei tegen mij dat ik niet bang moest zijn om Westover aan te pakken en dat, als het paard eenmaal in zijn ritme zat, hij door zou blijven koersen. Ik ben Rob dankbaar voor zijn kennis en instructies hoe ik Westover het beste zou kunnen berijden. Westover bleef gaan en toonde zijn ware klasse ten opzichte van de rest.”