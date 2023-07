Westover wint in recordtijd de Grand Prix de St Cloud

De Grand Prix de St Cloud in Parijs levert potentiële kandidaten op voor de in oktober te houden de Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, de belangrijkste Group I ren ter wereld. Ondanks de slechts vijf deelnemers over 2400 meter op gras was de kwaliteit daarvan van topniveau. Het tempo van de ren lag hoog en Westover (Frankel x Mirabilis), de Ierse Derby winnaar van vorig jaar en tevens de favoriet, liet de concurrenten zien wat hij waard is en won in een recordtijd.

Alles wijst erop dat Westover nog steeds het profiel heeft om in de line-up van de Arc te staan. Trainer Ralph Beckett bleef er nuchter onder en zei “paardenrennen kennen geen zekerheden, het loopt zoals het loopt en wij hoopten dat Westover goed zou lopen. Wij gaan nu met de eigenaren bespreken wat het vervolg voor zijn training en koersen zal zijn. Hij is ingeschreven in de Arc maar ook in de King George VI en Queen Elizabeth Qipco Stakes”

Paddington wint derde Group I op rij met de Coral Eclipse

Op de renbaan van Sandown vond de Coral Eclipse over 2000 meter plaats. Het beloofde met vier deelnemers een mooie strijd tussen de driejarige Paddington en de vierjarige Emily Upjohn te worden. Paddington (Siyouni x Modern Eagle) is op stoom en won van zijn zeven starts er zes waarvan drie Group I overwinningen op rij: het begon op 27 mei j.l. met de Ierse 2.000 Guineas, op 20 juni j.l. met St James’s Palace Stakes te Royal Ascot en gisteren met de Coral Eclipse over 2000 meter. De driejarige laat zich niet gek maken als hij in het midden van de baan (en dus zonder steun van de reling) kan koersen.

Paddington won met ½ lengte voor Emily Upjohn en 6 ½ lente voor West Wind Blows. Jockey Ryan Moore zei na afloop “ik denk niet dat wij nu al het beste van Paddington hebben gezien. Het is een stoer paard, heeft veel versnellingen en kan makkelijk mee in welk tempo dan ook. Hij is echt van topklasse” Trainer Aidan O’Brien voegde er aan toe “Paddington wordt sneller. Ryan zei dat hij snel start, makkelijk koerst en en goede eindsprint heeft. Het is een paard waar je van droomt. De jongens van stal zullen een beslissing nemen waar we naartoe gaan, en ik kan me voorstellen dat vooruitkijken naar deelname aan de Sussex Stakes”



Outsider Good Guess verwijst favoriet Chaldean met 10 lengten verschil naar een zevende plaats

Vandaag stond de Group I de Haras d’Etreham Prix Jean Prat te Deauville (Frankrijk) voor driejarigen over 1400 meter op gras op het programma. De winst ging naar outsider Good Guess (Kodiac x Zykina) onder jockey Stephane Pasquier voor trainer Fabrice Chappet die de torenhoge favoriet Chaldean, die tweede achter Paddington in de St James’s Palace Stakes te Royal Ascot werd, met 10 lengten verschil naar een zevende plaats verwees. Op drie lengten van Good Guess werd Sauterne tweede en met drie lengten daar weer achter werd Breizh Sky derde.

Bron: persbericht