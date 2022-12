Win Marilyn wint de Longines Hong Kong Vase 2022

Topfavoriet Glory Vase bleef in de vierde positie langs de reling koersen in de Longines Hong Kong Vase terwijl jockey Damian Lane op de vijfjarige merrie Win Marilyn (Screen Hero x Cosmo Cielo) geduldig bleef wachten om pas in de laatste tweehonderd meter toe te slaan. Daarmee won Japan opnieuw deze prestieuze ren met een prijzengeld van 2,8 miljoen euro.

De Longines Hong Kong Vase over 2400 meter op gras voor driejarige en oudere paarden, met dit jaar een prijzengeld van ruim 2,8 miljoen euro werd in 1994 door de Hong Kong Jockey Club (HKJC) als internationale ren toegevoegd aan haar decemberprogramma. In 2000 werd deze ren opgewaardeerd naar een Group I ren die thans op de 40ste plaats in de top 100 Group I rennen ter wereld staat. Van de 27 edities van deze ren, inclusief deze, zijn er 22 door buitenlandse deelnemers gewonnen.

Snelle baan

Naar Europese maatstaven is de renbaan van Sha Tin vrij snel en deze ren vereist een goede stayer die vooral voorin en niet in de achterhoede moet blijven koersen. Er gingen tien paarden van start waarbij de grootste aandacht uitging naar de Japanse deelnemers Glory Vase, die deze ren in 2019 en 2021 won en Win Marilyn. Verder kwamen en naar de zeven buitenlandse deelnemers Broome en Stone Age van Aidan O’Brien uit Ierland, Mendocino uit Duitsland en Bubble Gift en Botanik uit Frankrijk.

Drama voor Duitse deelnemer Mendocino bij de start

Afgelopen 2 december werd de vierjarige hengst Mendocino ingevlogen en sindsdien bereed trainster Sarah Steinberg hem iedere dag in de training op de renbaan van Sha Tin. De bevindingen van Sarah over haar pupil waren lovend en het paard bewoog zich soepel en deed wat van hem werd verwacht. Voor de ren in de voorbrengring was hij relaxed, maar hij zweette behoorlijk bij het laden in de startbox. Na het openen van de startboxen vetrokken de deelnemers behalve Mendocino, die weigerde. In plaats van voorwaarts te gaan steigerde de hengst erop los en bleef vervolgens staan. Dat betekende over en uit voor het Duitse avontuur van Sarah, haar partner en tevens jockey Rene Pieculek en de speciaal voor de ren ingevlogen eigenaar. Mendocino en diens jockey zijn gelukkig ongedeerd gebleven en keren morgen weer huiswaarts.

Win Marilyn zorgt voor Japans succes

Het tempo van de ren werd aanvankelijk door Senor Toba gedicteerd en topfavoriet Glory Vase bleef in de vierde positie langs de reling koersen terwijl jockey Damian Lane op de vijfjarige merrie Win Marilyn (Screen Hero x Cosmo Cielo) geduldig bleef wachten om pas in de laatste tweehonderd meter toe te slaan. De combinatie won voor Botanik met Glory Vase als derde aankomende. En zo won Japan wéér deze prestieuze ren en zette met Glory Vase als derde finisher de toon. Botanik was van de zeven Europese deelnemers de beste en claimde voor Godolphin de tweede plek.

“Ik galoppeerde Win Marilyn in de trainingen wat sterker richting de finish en haar trainingstijd was sneller dan verwacht. Hierdoor hadden wij er veel vertrouwen in dat zij de baanoppervakte goed aan zou kunnen. De voorbereidingen verliepen goed en ze was fit”, aldus Daiki Yajima, de assistent van trainer Takahisa Tezuka na afloop.

Bron: Horses.nl