Winnaar inaugurele Saudi Cup nog niet definitief

De laatste dag van afgelopen februari vond de inaugurele Saudicup met een prijzengeld van 20 miljoen dollar plaats. Maximum Security werd als winnaar gekroond, maar het is nog niet zeker of het paard en de daarbij betrokkenen die kroon zullen behouden. Een dopingschandaal leidde namelijk tot het vasthouden van het prijzengeld.

De trainer van Maximum Security, Jason Servis, is na een omvangrijk onderzoek door de FBI aangeklaagd wegens het stelselmatig drogeren van de renpaarden die bij hem in training staan. Gelet hierop heeft de Jockeyclub van Saoedi-Arabië een eigen onderzoek ingesteld dat vanwege het Covid-19 virus nog niet is afgerond maar wel betekent dat álle prijswinnaars in de Saudi Cup hun geld nog niet zullen ontvangen voordat het onderzoek definitief is afgerond. Het te verdelen prijzengeld voor de hoogst gedoteerde ren ter wereld bedroeg 20 miljoen dollar.

Nog een dopinggeval kost Mike Smith het jockeykampioenschap

Een dopingtest na de ren op de dag van het Koninkrijk afgelopen 28 februari testte Sun Hat positief op een te hoog kobaltgehalte dan volgens de IFHA is toegestaan. Het paard is gediskwalificeerd en dat betekent dat jockey Mike Smith zijn titel van internationale kampioensjockey kwijt is en dat Sibylle Vogt tot kampioen wordt uitgeroepen met als tweede Mickaelle Michel. Het kampioenschap werd verreden op basis van een puntensysteem en door de diskwalificatie van zijn paard verloor Smith die punten en kwam in het eindklassement als derde uit de bus.

Nog meer verliezen

Smith verloor daarmee al het internationale jockeykampioenschap, maar een dag later leed hij nog grotere verliezen. De topjockey bereed in de Saudi Cup de tweede geplaatste Midnight Bisou, maar werd vanwege overmatig karwatseren, zonder daarbij rekening te houden met het kunnen en het koerstempo van het paard, door de baanrechters veroordeeld tot een te voetstelling van negen rendagen en een boete ter hoogte van 60% van zijn gewonnen prijzengeld. Dat betekent dat Smith ongeveer 210.000 dollar aan inkomsten moet inleveren.

Daar bleef het niet bij want Smith kreeg naast die negen dagen er nog twee bij vanwege het (onbegrijpelijkerwijs) niet uitwegen na de ren waarin hij Maroof bereed. Smith heeft meer dan 5500 internationale toprennen gewonnen en daarbij ruim 325 miljoen dollar aan prijzengeld gewonnen. De combinatie werd vijfde, maar door de straf van Smith werd het paard ook gediskwalificeerd. Internationaal geldt de regel dat een jockey zowel voor als na de koers gewogen moet worden. Gebeurt dat niet dan wordt naast de beboeting van de jockey het paard gediskwalificeerd. Aangezien Smith woont en werkt in de USA zal aldaar de schorsing van elf rendagen op nader bekend te maken data worden bepaald.

Nog een Amerikaanse jockey bestraft

De zeer succesvolle jockey Irad Ortiz kreeg van de baanrechters ook voor het overmatig karwatseren op 28 februari j.l. een te voetstelling van acht rendagen aan zijn broek. De dag daarna kwamen er nog twee dagen bij omdat Ortiz in de Saudi Cup zijn paard Mucho Gusto te veel met zijn zweep had bewerkt. Ortiz moest daarbij nog een boete betalen ter hoogte van 10% van zijn prijzengeld. Ook Ortiz woont en werkt in de USA en voor hem geldt ook dat aldaar de schorsing van tien rendagen op nader bekend te maken data worden bepaald.

Bron: Horses.nl