Winnaar Kentucky Derby krijgt boete voor teveel zweepslagen

Junior Alvarado won eerder deze maand de Kentucky Derby in Louisville (VS) maar de jockey uit Venezuela overtrad de regels, zo is later gebleken. Zijn paard kreeg teveel zweepslagen en dit was niet de eerste keer dat hij over de limiet ging. Alvarado heeft een boete van 62.000 dollar opgelegd gekregen.

Junior Alvarado bleek zijn zweep acht keer te hebben gebruikt op Sovereignty (in eigendom van Godolphin), in plaats van het maximale toegestane aantal van zes. Dat werd geconcludeerd na bestudering van de beelden. En dan grijpt de Horseracing Integrity and Safety Authority (HISA) in.

Boete en schorsing

Alvarado mag zijn overwinning behouden maar moet een boete betalen van 10% over het gewonnen prijzengeld van 310.000 dollar. Dat zou neerkomen op 31.000 dollar. Omdat de overtreding in de Kentucky Derby de tweede keer binnen 180 dagen was dat Alvarado de regel overtrad, is de boete verdubbeld naar 20%, zijnde 62.000 dollar. Naast de boete heeft Alvarado een schorsing van twee racedagen opgelegd gekregen.

Tel kwijt

“Ik was de tel kwijt”, aldus Alvarado in Amerikaanse media. “Het is zo’n belangrijke race en je hebt zoveel aan je hoofd. Toen ik merkte dat de favoriet naast me kwam, deed ik wat ik moest doen. Ik had geen tijd om na te denken over het aantal slagen. Ik wilde gewoon de grootste race van Amerika winnen.”

Niet in verhouding

De jockey heeft tien dagen tijd om in beroep te gaan en gaat dat wellicht doen. “Want ik heb mijn paard niet mishandeld. Niemand kan bewijzen dat dít mishandeling was. Het is belachelijk. De straf staat niet in verhouding tot de misdaad. Er is zelfs geen misdaad. Het is nu toch echt wel duidelijk dat de sancties voor jockeys van de pot gerukt zijn?”

