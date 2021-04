Winnares Grand National: ‘Ik voel me niet vrouwelijk of mannelijk, ik voel me niet eens mens’

Voor het eerst heeft een paard met een vrouwelijke jockey op zijn rug The Grand National gewonnen. Rachael Blackmore kwam gisteren Minella Times als eerste over de finish op Aintree in Liverpool. Na afloop zei de 30-jarige winnares: "Ik voel me niet mannelijk of vrouwelijk op dit moment, ik voel me niet eens menselijk." Tien jaar na haar eerste winst in een amateurrace won Blackmore nu de meest prestigieuze race ter wereld.

Lang leek het erop dat het paard Jett als eerste over de streep zou komen. Jockey Sam Waley-Cohen joeg zijn paard op en de afstand met de rest van het veld werd steeds groter. De vermoeidheid sloeg echter toe en na de 28ste van 30 sprongen werd hij ingehaald.

Trainer De Bromhead

De achtjarige ruin Minella Times komt uit de stal van trainer Henry de Bromhead, die dubbel succes boekte dit weekend. Uit zijn stal komt ook de nummer twee Balko des Flos, die gereden werd door Aidan Colman.

15 van 40 paarden halen finish, één paard ingeslapen

De afgelopen jaren werd er (na aanhoudende kritiek) het een en ander gedaan om de zware race veiliger te maken voor mens en dier. De 30 hindernissen op de race van ruim 7 kilometer werden wat minder zwaar gemaakt en het aantal deelnemers werd beperkt tot 40.

Van die 40 kwamen er dit jaar vijftien aan de finish. Een paard raakte dusdanig gewond dat hij na afloop ingeslapen moest worden, het ging om de zevenjarige The Long Mile. Eén jockey moest na een val naar het ziekenhuis.

Geen Tiger Roll

De grote afwezige dit jaar was Tiger Roll, het paard dat met zijn zege in 2018 en 2019 hard op weg was een legendarische status te verwerven. Bij een derde overwinning zou hij op gelijke hoogte komen met Red Rum, het enige paard dat er in 172 edities in slaagde drie keer te winnen: in 1973, 1974 en 1977. De eigenaar van Tiger Roll trok de inschrijving echter in, omdat hij het niet eens was met de toebedeelde handicap.

Bron: NOS/Guardian/