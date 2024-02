Winst voor De Vries en mooie finishes in Dubai

Gedurende de tiende rendag van het Dubai World Cup Carnival (DWCC) claimde Adrie de Vries zijn 16e overwinning van dit seizoen. De hele meeting werd gesponsord door DP World die ook de met $5 miljoen gedoteerde Dubai Turf op 30 maart a.s. voor haar rekening neemt. In de Dubai Auto Zone over 1600 meter op gras won De Vries voor de Bahreinse trainer Fawzi Nass op de driejarige Condor Pasa (Orpen x Camuflada) met een lengte voor Daahes met Algernon, die beiden getraind worden door Musabbeh Al Mheiri, als tweede en derde aankomende. Condor Pasa is eigendom van de Gulf Racing Club die met haar aangekochte paarden flink aan de weg timmert. Condor Pasa begon zijn carrière in mei vorig jaar in Argentinië waar hij in twee rennen ongeplaatst bleef en na zijn verhuizing naar Dubai duidelijk zijn draai aldaar gevonden.

Volgens De Vries had het paard verdiend gewonnen en na zijn vorige ren over 1200 meter over de langere afstand van vandaag de tijd nodig om te versnellen hetgeen goed uitpakte. Een mooie start voor de Vries om al in de tweede ren van de middag te winnen.

Gioia Cieca en Go Soldier Go

Het beloofde wat en dat deed het ook. Door Musabbeh Al Mheiri werd De Vries geboekt om Gioia Cieca te berijden en daarmee werd de combinatie vierde terwijl de door de Al Mheiri getrainde Mountbatten deze ren won. Een half uur later finishte De Vries op Go Soldier Go als tweede met 5 ¼ lengte achter Nevershow Weakness van de in Dubai gevestigde trainer Bhupat Seemar in de Jebel Ali Free Zone over 2000 meter op zand.

Geslaagde middag voor trainer Charlie Appleby

De koek was nog niet op voor de Nederlandse topjockey die als derde over de finish kwam in de Vazirabad Handicap over 2410 meter op gras met de door Simon & Ed Crisford getrainde vijfjarige Scottish Anthem. Van de acht deelnemers in de ren nam Godolphin er vier voor haar rekening en haar pupillen Ruling Dynasty en Al Nafir finishten voor trainer Charlie Appleby als eerste en tweede. Godolphin claimde in de Dubai Throphy, de hoofdren over 1200 meter op gras, ook al een overwinning met Great Truth (Dubawi x Beyond Reason) in een uitermate spannende finish voor Frost At Dawn die het lichtste aantal kilo’s op haar rug meedroeg en voor Starlust die tweede werd in de Breeders’Cup. Voor trainer Charlie Appleby was het met drie deelnemende paarden, waarvan er twee wonnen en een tweede werd, net als voor De Vries een puike middag. De Vries won ruim € 45.000,= voor zijn eigenaren.

Bron: Horses.nl