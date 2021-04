Witte merrie Sodashi wint Oka Sho met baanrecord

De Oka Sho over 1.600 meter is de eerste Group I ren van de Japanse Triple Crown voor driejarige merries. De in 2020 als beste tweejarige gekroonde Japanse kampioen Sodashi (Kurofune x Buchiko), haalde met haar overwinning in de Oka Sho 2021 de eerste van de drie Triple Crown rennen binnen. Ook verbrak ze het baanrecord uit 2017.

‘Oka’ betekent lentebloesem en die staat nu in Japan in volle bloei. Net als de driejarige merries in de bloei van hun rencarrière. De Triple Crown is pas zes keer door een merrie gewonnen. In 2019 en 2020 werden de liefhebbers twee jaar achter elkaar getrakteerd op Triple Crown winnaressen en waren het de Japanse supermerries Almond Eye en Daring Tact die de kroning binnenhaalden.

Vijf starts en vijf overwinningen

Of het dit jaar weer een merrie lukt om de naast de Oka Sho ook de tweede (de Yushun Himba / Japanese Oaks over 2.400 meter) en de derde ren (de Shuka Sho over 2.000 meter) te winnen, is ongewis. Sodashi heeft haar vijf starts tot nu toe, in vijf overwinningen omgezet. Deze ongeslagen driejarige merrie belooft de liefhebbers nog veel mooie rensport. Dat geldt ook voor de favoriet en vandaag als tweede aankomende Satono Reinas, die vanuit de buitenste startbox vertrok, in de achterhoede koerste en met een enorme snelheid en agressie net een halslengte tekort kwam. Derde werd Fine Rouge.

Twijfel

Sodashi vertrok goed uit de startbox en nestelde zich geduldig op een derde plek aan de reling, om in de laatste driehonderd meter toe te slaan en haar concurrenten Satono Reinas en Fine Rouge van zich af te houden. Jockey Hayato Yoshida: “Het is een geweldig gevoel. Er lag veel druk op ons, omdat velen twijfelden aan de kracht van een witte merrie. Ik ben blij dat wij het tegendeel konden bewijzen. Ik was een beetje bang dat het snelle baanoppervlak in haar nadeel zou werken, maar zij reageerde goed en hield de anderen goed van zich af.”

Startboxtraining

Trainer Naosuke Sugai: “Nadat wij haar twee maanden geleden naar het trainingscentrum terugbrachten, hebben wij startboxtrainingen met haar gedaan. De afgelopen twee weken hebben wij hard met haar gewerkt en haar samen getraind met Magical Stage (een driejarige merrie van tophengst Maurice). Dat pakte zij goed op en zij is in die twee maanden volwassener geworden en ik zie een duidelijk mentaal verschil. Fysiek is er niet veel verschil want zij had en heeft nog steeds een goede spieropbouw. Het personeel heeft veel goede zorgen en veel werk aan haar besteed, ze krijgt iedere dag veel aandacht. Het belangrijkste voor mij is dat Sodashi haar ritme en balans houdt.”

