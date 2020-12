Witter dan wit Japans wonderpaard schrijft rensportgeschiedenis

De tweejarige Engelse volbloed Sodashi heeft gisteren de Group I-ren de Hanshin Juvenile Fillies over 1600 meter gewonnen. De hagelwitte merrie is daarmee het eerste witte renpaard dat een Group I ren won wereldwijd.

De bijzondere Engelse volbloed Sodashi (Kurofune x Buchiko), die witter is dan wit heeft maakte afgelopen 12 juli haar debuut in de rensport. Nadat ze haar debuutren in Two Year Old Newcomer ren won ging het heel snel met haar ren carrière. Op 5 september j.l. won Sodashi de Group III Sapporo Nisai Stakes om vervolgens op 31 oktober j.l. de Group III Artemis Stakes op haar naam te schrijven. Gisteren ging de tweejarige aan start in de Group I de Hanshin Juvenile Fillies over 1600 meter. Sodashi won die ren en is daarmee het eerste witte renpaard in de wereldwijde rensportgeschiedenis die een Group I ren won.

Fanclub

In Japan is Sodashi nu al enorm beroemd en heeft zij een fanclub en een eigen YouTube film van 50 minuten. Haar witte vacht heeft zij van haar grijze vader en witte moeder. Zij is niet bijzonder gesteld op de startboxen maar in de ren geeft zij alles wat zij in zich heeft. “Om weer als favoriet van start te gaan was enigszins belastend maar Sodashi gaf zich volledig en er is nog ruimte voor verbetering bij haar waarbij er een mooi seizoen voor 2021 op het programma zal staan”, aldus jockey Hayato Yoshida.

Bron: Horses.nl