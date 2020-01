World Cup Carnival Dubai van start: Gladiator King wint Dubawi Stakes

Op de renbaan Meydan te Dubai vond afgelopen donderdag de start van het Dubai World Cup Carnival 2020 plaats. Het evenement bestaat uit tien internationale rendagen die op iedere donderdag vanaf 2 januari tot en en met 27 februari worden gehouden. De eerste grote race was de Dubawi Stakes, die ging naar Gladiator King onder jockey Mickael Barzalona.

Het evenement wordt afgesloten op 7 maart 2020 met Super Saturday, dé voorbereidende meeting voor de Dubai World Cup op 28 maart. De in 2019 vernieuwde Super Saturday meeting leverde drie van de negen Dubai World Cup-winnaars op. Dit jaar kent Super Saturday zeven races waarbij $ 2,7 miljoen aan prijzengeld te verdelen valt.

UAE 1000 Guineas Trial voor Final Song

De aftrap was de UAE 1000 Guineas Trial over 1.400 meter op de zandbaan Meydan. Deze trialkoers voor driejarige merries is een voorbereidingskoers voor de klassieke koersen in 2020 voor de driejarigen waaronder de Derby. Final Song (Dark Angel x Rahiyah) van Godolphin (de renstal van Sheikh Mohammed) en topjockey Christophe Soumillon sloegen al vroeg in de koers toe omdat de paarden aan de reling hun positie bleven behouden. Dat dwong de combinatie weliswaar om vier wijd over de baan te koersen doch Final Song liet haar snelheid zien won met 1 ¾ lengte voor Down On Da Bayou en Rio Angie.

Gladiator King wint $ 200.000 Dubawi Stakes

Het geïmporteerde vierjarige Amerikaanse renpaard Gladiator King (Curlin x Golden Dawn) gold met Ibn Malik en Drafted als een van de favorieten voor deze sprintkoers over 1200 meter op zand. Deze koers is een van de voorbereidingskoersen voor de met $ 2,5 miljoen gedoteerde Dubai Golden Shaheen op 28 maart a.s. Gladiator King is afgelopen zomer ingevlogen en is volgens trainer Satish Seemar goed geacclimatiseerd. Het paard debuteerde afgelopen donderdag te Meydan en startte daarbij ook voor het eerst in de renkleuren van Sheikh Rashid bin Humaid Al Nuaimi van Ajman.

Voor trainer Satish Seemar was het de zesde overwinning van deze koers die sinds 2010 in het renprogramma is opgenomen. Jockey Mickael Barzalona “Wij wisten dat de race niet gemakkelijk zou zijn, maar het paard was scherp en zag er geweldig uit. Ik wist dat Drafted van achteren zou komen maar Gladiator King is een sterk paard. Het was een mooie overwinning” Gladiator King won met een neklengte voor Ibn Malik en met 1,5 lengte voor de derde aankomende Drafted.

237 paarden uit 16 landen

Door de Dubai Racing Club zijn in totaal 237 paarden uit 16 landen geaccepteerd. Deze paarden zullen tijdens het Dubai World Cup Carnival in 61 Engelse volbloed- en 4 Arabische volbloed-rennen om een prijzengeld van in totaal $ 12,74 gaan strijden. Net als in 2019 worden of zijn de paarden al ingevlogen uit Australië, Bahrein, Denemarken, Frankrijk, Ierland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden, Turkije, Engeland, Duitsland en de USA om het op te nemen tegen de volbloeds uit de Verenigde Arabische Emiraten.

Prijzenpot van $ 35 miljoen

Op 28 maart a.s. vindt de 25ste Dubai World Cup meeting plaats waarbij de absolute hoofdkoers de met $ 12 miljoen door Emirates Airlines gesponsorde Dubai Word Cup wordt verreden. Deze hoofdkoers wordt sinds 1996 verreden en is het geesteskind van HH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Sheikh Mohammed en zijn zoon HRH Hamdan bin Rashid al Maktoum zijn regelmatig aanwezig bij internationale paardenveilingen, runnen succesvolle renstallen en hebben wereldwijd stoeterijen.

Bron: Horses.nl