Zac Purton wint het Longines International Jockey Championship

Het Longines Internationale Jockeykampioenschap bestaat uit vier rennen op de renbaan van Happy Valley te Hong Kong en werkt met een puntensysteem voor de eerste vier aankomende in die rennen. Zes jockeys vertegenwoordigden Hong Kong en de overige zes wereldtoppers als Ryan Moore, William Buick, Hollie Doyle, Tom Marquand, Pierre-Charles Boudot en Mikael Barzalona werden ingevlogen.

Deze zes jockeys verbleven vanwege Covid-19 in een zogenoemde “bubble” om aan het kampioenschap en de koersen van zondag a.s. deel te kunnen nemen. Het winnen van de titel levert niet alleen eeuwige roem op maar is ook felbegeerd onder de jockeys omdat eigenaren en trainers de internationale lijst van de prestaties van de jockeys in de gaten houden om de hun voor hun paarden te boeken. Het winnen van dit kampioenschap opent dus de deur voor mooie ritten in de toekomst.

Spannende competitie

Het was een spannende competitie, want in de beslissende vierde ren leidden Hong Kong’s vertegenwoordigers Zac Purton en Joao Moreira met ieder 18 punten. Purton vergaarde in een dead heat de beslissende twee punten en ging met het kampioenschap aan de haal.

Moreira tweede

Tweede werd Moreira met 18 punten en een gedeelde derde plaats was weggelegd voor de Engelse Hollie Doyle, de derde vrouwelijke internationale jockey die aan het kampioenschap deelnam, en de in Hong Kong wonende en werkende Alexis Badel met elk 12 punten.

Derde overwinning

Voor Purton kon de avond al niet meer stuk met het behalen van de titel en al helemaal niet toen hij ook nog eens zijn derde overwinning behaalde. De totaalscore voor Purton staat daarmee op 1200 overwinningen te Hong Kong en hij is de tweede jockey in de geschiedenis van Hong Kong die deze mijlpaal behaalde.

Veel op het spel

Het record stond op naam van Douglas Whyte (1813!) en zal door Purton zeker voorbij worden gestreefd. Purton, afkomstig uit Australië, werkt en woont al jaren in Hong Kong en werd viermaal tot Hong Kong’s kampioensjockey en eenmaal eerder, in 2017, tot internationaal kampioensjockey gekroond. Nu is hij een tweevoudig internationaal kampioensjockey. Purton “er staat in deze competitie veel op het spel en ik ben erg blij dat ik gewonnen heb”

Check

Dhr. Philip Chen, voorzitter van de Hong Kong Jockey Club, reikte aan Purton een check van 500.000 HK $, de bokaal en de felbegeerde zilveren zweep uit. Voor trainer Tony Millard uit Hong Kong was de bonus van HK $ 200.000 als meest succesvolle trainer van deze competitie weggelegd.

Group I rennen

Op zondag a.s. vinden de vier Group I rennen van de Longines Hong Kong International Races op de renbaan van Sha Tin plaats waaraan naast de lokale toppers ook de Japanse paarden Danon Premium, Normcore, Win Bright, Admire Mars, Danon Smash en Tower Of London, de Ierse paarden Magical, Order Of Australia, Mogul en Romanised en de Franse paarden Skaletti en Royal Julius zullen deelnemen aan de Longines Hong Kong Cup, de Longines Hong Kong Vase, de Longines Hong Kong Mile en de Longines Hong Kong Sprint.

