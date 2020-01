ZKH Prins Bandar bin Khalid Al Faisal wil rensport laten groeien met miljoenen

Eén van de twee renbanen in Saoedi-Arabië is de King Abdulaziz Racetrack. De renbaan in Riyad is afgelopen najaar grondig onder handen genomen met het oog op de inauguratie van de Saudi Cup op 29 februari 2020. De Saudi Cup is gedoteerd met 29,2 miljoen dollar. De winnaar daarvan kan een bedrag van 10 miljoen dollar op zijn bankrekening bijschrijven.

De in 1965 opgerichte King Abdulaziz Racetrack wordt bestierd door de Jockey Club van Saoedi-Arabië van voorzitter ZKH Prins Bandar bin Khalid Al Faisal. De nieuwe grasbaan is aangelegd door een team dat verantwoordelijk is voor het cricketveld van o.a. Lords en de tennisbanen van Wimbledon. De combinatie van grind en zand vormt de basis voor het kweken van de beste grasmatten.

Veel lof

De nieuwe vernieuwde baan oogst internationaal veel lof. “Het is een linkshandige baan (men koerst tegen de klok in) met lange bochten, waardoor paarden die voor of achter in een koers rennen evenveel kansen hebben om te winnen. De zandbaan is 2000 meter lang en van alle onverharde banen waarop ik heb gekoerst, is deze baan de beste. De kickback (het opspattende zand) is gering en dat vinden zowel de paarden als ik prettig. Ook de paarden die normaal op gras koersen, passen zich snel en goed aan op deze zandbaan”, vertelt topjockey Frankie Dettori.

Wereldwijde toppaarden

De Saudi Cup, die plaatsvindt op de recent vernieuwde baan, trekt wereldwijde toppaarden aan. Iedere ren zullen maximaal veertien paarden starten, die door de Jockey Club van Saoedi-Arabië worden uitgenodigd. Teneinde de startersvelden van veertien paarden te kunnen waarborgen, registreert de JCSA twee reservepaarden die – indien nodig – het deelnemersveld kunnen aanvullen. Het rengewicht (het gewicht dat het paard in de koers dient te dragen) wordt deze maand toegekend op basis van onder andere de leeftijd van het paard en andere relevante factoren.

Rijkelijk gedoteerd

De winnaar van de hoofdkoers over 1800 meter op zand, kan een geldbedrag van 10 miljoen dollaar op zijn bankrekening bijschrijven. De tweede plaats is goed voor 3,5 miljoen dollar en de derde voor 2 miljoen dollar. De ren is bestemd voor vierjarige en oudere paarden van het noordelijk halfrond en driejarigen van het zuidelijk halfrond. Paarden die Lasix en Bute krijgen toegediend, worden niet toegelaten om in Saoedi-Arabië te koersen.

Rensport laten groeien

“De Saudi Cup gaat over het creëren van een iconisch moment in de wereldwijde renkalander en over het laten groeien van de rensport in ons Koninkrijk. Door het houden van zulke hoog gedoteerde rennen voor volbloeden, kan het efficiënte beheer en de normen van de internationale rensport in ons Koninkrijk verder worden ontwikkeld en behouden. Door middel van contacten met de media en het verhogen van de publiciteit zullen de paardenraces tot een populaire sociale activiteit kunnen worden uitgebreid”, vertelt ZKH Prins Bandar bin Khalid Al Faisal. Gunstig voor ontwikkeling “Alles zal volledig elektronisch worden bijgehouden en aan de deelnemers worden verstrekt. Dat en het bieden van een hoog, aantrekkelijk prijzengeld zal zijn vruchten afwerpen. Het opzetten en bijhouden van goede communicatiekanalen met zowel de lokale- als internationale deelnemers, het opzetten van een daartoe ondersteunend administratief systeem en het doen van geschikte investeringen zullen het jaarinkomen van de Equestrian Club verhogen, hetgeen weer gunstig is voor de verdere ontwikkeling van onze paardensport.” Bron: Horses.nl