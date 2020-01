Zulu Alpha en Mucho Gusto winnaars van de Pegasus World Cup rennen 2020

Topfavorieten voor de Pegasus World Cup Omaha Beach en Spun To Run werden twee dagen voor deze koers teruggetrokken zodat de ren wat aan glans verloor maar dat kon Mucho Gusto (Mucho Macho Man x Itsagiantcauseway) niet deren, hij sleepte niet alleen de overwinning binnen, maar ook een uitnodiging voor de inaugurele Saudi Cup eind volgende maand.

Pegasus World Cup verliest glans

Het prijzengeld van de Pegasus World Cup voor 2017 werd drastisch verlaagd van 12 miljoen dollar naar 7 miljoen dollar voor 2020 waarvan 3 miljoen dollar voor de winnaar. De inschrijfgelden van 1 miljoen dollar in 2017 en 2018 werden voor 2019 verlaagd naar 500.000 dollar en vervolgens naar nihil voor 2020. De bombarie waarmee de Stronach Group de inaugurele ren in 2017 lanceerde als ’s werelds rijkste paardenrace heeft in vier jaar tijd al aan succes ingeboet. In 2019 werd naast de Pegasus World Cup een nieuwe race gecreëerd: de Pegasus Turf Invitational Stakes op gras met een prijzengeld van 7 miljoen dollar waarvan 3 miljoen dollar voor de winnaar. Dat prijzengeld is voor 2020 verlaagd naar 1 miljoen dollar in totaal.

Alleen paarden die medicijnvrij zijn mogen koersen

Voor deelname aan de rennen is met ingang van dit jaar het gebruik van alle medicijnen, inclusief Lasix, verboden. De Stronach Group kondigde die maatregel als de start van een “nieuw tijdperk” voor de Noord-Amerikaans volbloedrennen aan. Die maatregel leverde gelijk een minder aantal inschrijvingen op van de in de USA getrainde paarden waarvan het gros Lasix krijgt toegediend. De paarden die als eerste, tweede of derde in de Pegasus World Cup finishen zullen een uitnodiging voor de Saudi Cup krijgen, zelfs indien de eigenaar het paard nog niet eerder voor de Saudi Cup zou hebben ingeschreven.

Outsider Zulu Alpha wint de Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes

Met twaalf deelnemers aan de ren was Zulu Alpha met quote van 118/10 bij de outsiders ingedeeld. Na de start leidde wereldreizigster Magic Wand onder Ryan Moore het veld en bepaalde tot ongeveer 140 meter voor de finish het tempo. Het zag er naar uit dat de combinatie zou gaan winnen maar jockey Tyler Gaffalione op de zevenjarige Zulu Alpha (Street Cry x Zori) piepte door een gaatje aan de reling links van Magic Wand en won de koers met twee lengten voor Magic Wand en de derde aankomende Instilled Regard.

Mucho Gusto dominant in Pegasus World Cup

Topfavorieten Omaha Beach en Spun To Run werden twee dagen voor deze koers teruggetrokken zodat de ren wat aan glans verloor maar dat kon Mucho Gusto (Mucho Macho Man x Itsagiantcauseway) niet deren. De pupil van Bob Baffert (die deze koers in 2017 met Arrogate won) leidde vanaf start en liet zich terugvallen naar een vierde plaats om in de laatste vierhonderd meter weer de leiding te nemen en onder jockey Irad Ortiz Jr. met vier lengten voor Mr Freeze en de derde aankomende War Story te winnen.

Mucho Gusto heeft door zijn overwinning een gegarandeerde uitnodiging voor de inaugurele Saudi Cup op 29 februari a.s. bemachtigd.

