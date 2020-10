Zware banen bij laatste Europese rennen van 2020

Zaterdag vonden er twee Group I rennen voor tweejarigen op de Parijse renbaan St. Cloud plaats en eentje op de renbaan van Doncaster. Vandaag was de Group I Prix Royal Oak in Longchamp. Vanwege de regen waren al deze banen als 'zwaar' gekwalificeerd. In Longchamp maakte Subjectivist indruk door de race van start tot finish te domineren.

Voor de start van het winterseizoen in Europa werden dit weekend de laatste Group I rennen gehouden voordat de internationale toppers op rust gaan of ingeschreven worden voor de koersen in de USA, Dubai, Hong Kong, Japan en Australië.

Van Gogh pakt Criterium International

Zeven tweejarigen vertrokken gisteren aan het Criterium International over 1.600 meter. De door Aidan O’Brien getrainde hengst Van Gogh (American Pharaoh x Imagine) onder Pierre-Charles Boudot won de ren makkelijk met vier lengten voor Normandy Bridge en de als derde aankomende Jadoomi. American Pharaoh die in 2015 (na 37 jaar) de Triple Crown in Amerika won, staat volgend jaar ter dekking voor maar liefst 100.00 dollar.

In het Criterium de St. Cloud over 2.000 meter won Gear Up (Teofilo x Gearanai) na een strijd met een hoofdlengte voor Botanik van Godolphin en Makaloun van de Aga Khan.

Doncaster voor Mac Swinley

In Doncaster vertrokken acht tweejarigen aan de start. Het was Mac Swinley (New Approach x Halla Na Saouire) die met ¾ lengte voor One Ruler en de derde aankomende Baradar, alle drie Iers gefokte paarden, de ren won.

Subjectivist wint de Prix Royal-Oak



In deze ren over 3.100 meter voor driejarige en oudere paarden vertrokken acht deelnemers. Ondanks de zware baan bereikten de deelnemers een gemiddelde snelheid van 52 km per uur. Het was de driejarige Subjectivist (Teofilo x Reckoning) die de koers van start tot finish onder jockey Joe Fanning met enorme galopsprongen dicteerde en, in de slotfase, tot verbazing van zijn jockey naar het midden van de baan uitwaaierde om met twee lengten te winnen van Valia met 2,5 lengte daarachter Holdthasigreen.

Voor trainer Mark Johnston leverde het winnen van deze Group I ren en die de dag ervoor met het Criterium de St. Cloud met Gear Up een prima weekend op. Princess Zoe die op 3 oktober de Group I ren de Qatar Prix du Cadran won werd vierde.

