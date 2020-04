Zweedse drafsport opeens enorm in trek

Nu er vrijwel geen sportwedstrijden meer zijn, zoeken de gokkers van deze wereld naarstig naar de laatst overgebleven competities om op te wedden. In Zweden gelden nauwelijks maatregelen en daar gaan de wedstrijden op de drafbanen nog gewoon door. Dat hebben internationale gokkers inmiddels ook ontdekt. Er gaat sinds kort bijna vijf keer zoveel geld in de wedstrijden om.

De Zweedse bookmaker ATG ziet normaal gesproken zo’n 48 miljoen kronen (4,4 miljoen euro) per week aan internationale inzet binnekomen. De organisatie heeft deze inkomsten sinds het uitbreken van de pandemie met 465% procent zien toenemen, schrijft de Financial Times.

Opbrengst deels naar sportindustrie

De Volkskrant sprak met Marjan Olfers, hoogleraar Sport en Recht aan de Vrije Universiteit. Zij denkt dat nu vooral professionele gokkers en gokverslaafden van het aanbod gebruikmaken. Niet de gelegenheidsgokkers die vooral wedden omdat ze het leuk vinden en inzetten op hun favoriete club of het nationale elftal. “Veel van de opbrengsten in de Toto vloeien ook terug naar de sportindustrie zelf,” zegt Olfers. Ze verwacht dat de weddenschappen weer verschuiven naar traditionele ‘goksporten’ wanneer de crisis voorbij is.

In de tussentijd spinnen ze er in Zweden garen bij. De drafsport is daar behoorlijk populair: het land met tien miljoen inwoners heeft 33 banen en er vinden gemiddeld duizend races per jaar plaats.

Bron: De Volkskrant / Horses.nl