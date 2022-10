Drie KNHS kampioenen endurance gehuldigd

Tijdens mooie weersomstandigheden werd zaterdag 22 oktober het KNHS Kampioenschap Endurance verreden in Someren. De organisatie was in handen van Endurance Someren die een prachtige route had uitgestippeld voor de deelnemers. Naast enkele reguliere endurancerubrieken die op het programma stonden, werden ook drie KNHS-kampioenen gehuldigd, in de klasse 1 Charlotte Mannaert, in 2 Shirley vd Horst en in 3 Tara Vollebregt.

Voor alle klassen was Manege Het Keelven in Someren het start- en eindpunt van de route. Deze wedstrijdlocatie is gelegen in een mooie omgeving wat zich perfect leent voor endurancewedstrijden. Met hulp van alle vrijwilligers werd het een zeer geslaagde dag. De deelnemers in de lange klassen 1, 2, en 3 gingen de strijd met elkaar aan om het KNHS Kampioenschap. Aangezien er het afgelopen jaar geen KNHS Kampioenschap Endurance plaatsvond vanwege corona, hadden de enduranceruiters een lange periode om zich te selecteren voor deze kampioenschappen. De lange klasse 1 werd verreden over een afstand van 32 km, de lange klasse 2 over 68 km en de route van de lange klasse 3 was 100 km. Naast het kampioenschap stonden ook nog rubrieken van de korte klasse 1, 2 en 3 op het programma.

In de lange klasse 1 was het Charlotte Mannaert met haar paard Boy die als eerste over de finish kwam en de gouden medaille kreeg omgehangen. Bij de lange klasse 2 ging de KNHS-titel naar Shirley van de Horst met haar paard Clint Neyenrod. In de lange klasse 3 was Tara Vollebregt met Valentijn Khan de beste en mocht op de hoogste trede van het podium het goud in ontvangst nemen.

Kijk voor de volledige uitslagen op Wedstrijd uitslagen 2022 – KNHS Endurancevereniging.

Bron KNHS