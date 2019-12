Driejarige Admire Mars door Japan als winnaar bejubeld in Longines Hong Kong Mile

De race werd ingehuldigd in 1991 ter gelegenheid van de Aziatische raceconferentie in Hong Kong. In 2000 kreeg deze race de Group I gradatie die zij thans nog heeft. De Longines Hong Kong Mile (1600 m) met een prijzengeld van € 2,9 miljoen heeft statistieken die voor zich spreken want startboxen 1 tot 6 hebben in de laatste 19 edities van deze race slechts drie winnaars voortgebracht, terwijl de buitenste boxen de overige winnaars opleverden. Dat werd vandaag ook weer bewezen door de in bloedvorm verkerende jockey Christophe Soumillon op Admire Mars die uit startbox vier vertrok.

Kampioen Good Ba Ba is het enige paard dat deze of enige andere HKIR-wedstrijd driemaal heeft gewonnen. Alle ogen waren op Beauty Generation en op diens poging om de Longines Hong Kong Mile voor de derde keer te winnen gericht. Des te meer nu het paard in zijn laatste twee races “slechts” derde werd en toen veel meer kilo’s op zijn rug droeg dan vandaag. Beauty Generation, Horse of the Year 2017 en 2018, heeft echter het baanrecord van de legendarische Good Ba Ba (die won deze race in 2007-2009) vandaag niet kunnen evenaren.

Sterk deelnemersveld

Hong Kong’s kampioen stond voor een sterk buitenlandse deelnemersveld: de Japanse Admire Mars (Daiwa Major x Via Medici) die als tweejarige en driejarige Group I rennen te Japan won en diens landgenoten Indy Champ die afgelopen juni de Yasuda Kinen te Tokyo won, Persian Knight die in 2017 deze race won en vorig jaar als tweede eindigde en in topvorm verkeert en Normcore die afgelopen mei de Victoria Mile te Tokyo won. Van de tien deelnemers waren er dus vier uit Japan, vijf uit Hong Kong en de uit Groot Brittanie door sir Michael Stoute ingevlogen Zaaki.

Halve lengte

Na de start vertrok Ka Ying Star voor Simply Brilliant en Beauty Generation. Admire Mars bevond zich in een afwisselende zesde en zevende positie in het tweede spoor naast de reling in de slipstream van Beauty Generation en met nog twee honderd meter te gaan vond Soumillon het welletjes en trok Admire Mars uit die slipstream en begon aan zijn eindspurt. Admire Mars won met een halve lengte voor Waikuku en met 1 ¼ lengte voor de derde aankomende Beauty Generation. Het was na de Longines Hong Kong Vase de tweede Group I ren van vandaag voor Japan.

‘Een absolute wereldtopper’

Soumillon: “Wát een paard, drie jaar pas en een absolute wereldtopper! Ik ben de afgelopen winter in Japan gaan rijden en dat heeft erg goed voor mij uitgepakt. Ik had erg veel vertrouwen in Admire Mars en ik wist dat als Joao Moreira op Waikuku naast mij zou gaan finishrijden dat ik een tandje bij zou moeten zetten. Ik wist ook dat Admire Mars dat aankon en hij heeft alweer bewezen dat hij een echte vechter is.”

