Driejarige pupillen van Godolphin domineren in de tweede DWCC-meeting

Terwijl het renseizoen in Europa pas in het voorjaar weer begint, vinden in het Midden- en Verre Oosten de grote rennen plaats voor de lokale klassiekers. Deze als voorbereiding op de Saudi Cup eind februari en de Dubai World Cup eind maart. Daarna zullen diverse uit Europa ingevlogen paarden weer terug vliegen om deel te nemen aan het Europese seizoen. De hoogtepunten van de met 810.000 dollar gesponsorde zeven rennen van gistermiddag waren de Group II rennen de Al Rashidiya en de Al Fahidi Fort.

Voor Godolphin, de renstal van Sheikh Mohammed bin Rashid al Maktoum, kan deze week niet meer stuk. Zijn pupillen wonnen maar liefst vijf van de zeven koersen van de tweede Dubai World Cup Carnival meeting. Het was stuivertje wisselen voor de driejarigen van Godolphin’s trainers Charlie Appleby en Saeed bin Suroor en hun vaste jockeys William Buick en Frankie Dettori.

Dubai Throphy

De openingsren van de tweede meeting, de Dubai Throphy, was een conditieren over 1200 meter op gras voor driejarige paarden en werd volledig gedomineerd door Godolphin. Silent Speech (Dubawi x Epitome) won onder William Buick voor trainer Appleby en verwees Home City onder Frankie Dettori en Wild Place, beide in training bij Suroor, naar de tweede en derde plaats waarmee het eerste trio van Godolphin gisteren het erepodium bezette.

Jumeirah Derby Trial

Een half uur later, in de Jumeirah Derby Trial over 1800 meter op gras voor driejarigen, waren de rollen omgedraaid toen Island Falcon (Iffraaj x Adoringly) onder Frankie Dettori voor Suroor de ren won voor New Kingdom onder William Buick voor Appleby.

Al Rashidiya

De Al Rashidiya voor driejarige en oudere paarden over 1800 meter op gras werd voor de zesde keer door Godolphin gewonnen en ook hier werden de eerste drie plekken bezet met de koningsblauwe kleuren van deze renstal. De zevenjarige Desert Fire (Cape Cross x Christal House) onder jockey Hector Crouch en getraind door Suroor verwees Appleby’s paarden Royal Fleet en Art Du Val met 2 ¼ lengte naar een tweede en derde plek. Voor jockey Crouch was deze Group II tot nu toe zijn grootste overwinning ooit. De populaire en inmiddels negenjarige Lord Glitters werd knap vierde.

Al Fahidi Fort

Aan de Al Fahidi Fort voor driejarigen over 1400 meter op gras vertrokken veertien paarden. Naval Crown (Dubai x Come Alive) won onder William Buick deze ren voor de zesde keer voor trainer Appleby en met een lengte verwezen zij Story of Light naar de tweede plaats. De finish van de derde tot en met de negende deelnemer was er een om te onthouden. Met minieme marges van een hoofd- en neklengte finishten zij dicht bij elkaar en dat maakt dat deze paarden goed aan elkaar gewaagd zijn en mooie eindstrijden in de toekomst zullen laten zien.

‘Vrij zelfverzekerd’

Appleby: “Wij waren vrij zelfverzekerd om aan deze ren deel te nemen omdat het paard sterker is geworden en de afstand van 1400 meter hem ligt. Na deze overwinning gaan wij ons focussen op deelname aan Super Saturday begin maart en de Europese rennen in het voorjaar.”

UAE 2000 Guineas Trial

De UAE 2000 Guineas Trial, de naam zegt het al, was de enige ren voor driejarigen op zand gisteren. Er gingen zeven deelnemers van start maar er was er maar een die er echt toe deed. Dat was Rawy (Frosted x Graceful Rage) die onder jockey Mickael Barzalona als een speer uit de startbox vertrok, de leiding nam, het tempo bepaalde en verder geen enkele andere deelnemer in zijn buurt zag komen. Terwijl de rest van het veld zwoegde won de combinatie gemakkelijk en Barzalona trok het paard in de laatste honderd meter zelfs op de rem.

‘Hij herstelde goed’

Trainer Salem Bin Ghadayer: “Vorige week werd hij in Jebel Ali verslagen door een goed paard, maar hij herstelde daar goed van. En zelfs na slechts een week vrij liet hij zien dat er rekening met hem moet worden gehouden.”

Bron Horses.nl