Driejarige Yes Yes Yes verslaat topconcurrentie en wint The Everest race

Twee jaar geleden vond de inaugurele race “The Everest” op de renbaan van Royal Randwick te Sidney plaats. Het is de hoogst gedoteerde sprint race ter wereld over 1200 meter op gras voor Engelse volbloeds met een prijzengeld van 14 miljoen dollar waarvan ruim 6 miljoen dollar voor de winnaar.

Australië staat er al jaren om bekend dat zij de beste sprinters ter wereld fokt en uitbrengt. Twee jaar geleden werd de “Everest” georganiseerd om de sprinters te eren en werd deze race uitgeschreven met door TAB (de totalisator van de erkende wedkantoren in Australië) gesponsord gigantisch prijzengeld.

Startbox ticket

Er kunnen voor twaalf deelnemers een startbox ticket voor de race worden gekocht voor nog nader te noemen paarden. Zo’n ticket kost 600.000 dollar en de eigenaar kan dat ticket verhuren, delen met een andere eigenaar, verkopen of zelf een paard laten racen. De manier van inschrijving is eigenlijk gelijk aan de Pegasus World Cup met dien verstande dat in de Everest daadwerkelijk ’s werelds beste sprinters racen. Iedere deelnemer aan de race verdient prijzengeld, ook het laatst finishende paard, dat verdient nog 400.000 dollar. Het is (nog) geen als Group I gekwalificeerde race.

Yes Yes Yes verslaat topconcurrentie

Grote favorieten waren Santa Ana Lane en de door Aidan O’Brien voor Coolmore ingevlogen Ten Sovereigns. Yes Yes Yes (Rubick x Sin Sin Sin) stond bij de wedders op 9/1 en is gedeeltelijk eigendom van Coolmore. Onder jockey Glen Boss, die op de legendarische Makybe Diva in 2003, 2004 en 2005 de Melbourne Cup won, startte Yes Yes Yes aan de race en in de laatste vierhonderd meter koes bevond zich de combinatie in de 9e positie en begon aan hun opmars naar de finish. Stalgenoot Nature Strip voerde het tempo op waardoor Yes Yes Yes met nog 100 meter te gaan vrije baan kreeg. Santa Ana Lane en de uiteindelijk derde aankomende Trekking kwamen nog wel naderbij maar Yes Yes Yes passeerde als eerste de finish en leverde trainer Chris Waller (trainer van Winx) zijn eerste overwinning van de rijkste sprintkoers ter wereld op.

‘Hij vloog’

Boss: “Mijn lichaam staat nu in brand, wát een koers was dat. Yes Yes Yes gaf mij vorige week tijdens de training al kippenvel en vandaag gaf hij mij elektrische schokken, hij vlóóg zowat naar de finish.” Ten Sovereigns finishte teleurstellend als laatste en Redzel, die deze koers vorig jaar en in 2017 won, kon zijn titel niet prolongeren en finishte als achtste.

