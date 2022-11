Dubbel voor Adrie de Vries in de Verenigde Arabische Emiraten

De Nederlandse topjockey Adrie de Vries heeft sinds 24 oktober zijn werkterrein weer van Europa naar de Verenigde Arabische Emiraten verlegd. In Dubai traint en rijdt De Vries in de rennen, maar ook in onder meer Abu Dhabi, Al Ain en Sjarjah. Op de eerste twee rendagen van het seizoen won De Vries twee races.

De eerste ren van het seizoen was in het emiraat van Abu Dhabi. Adrie de Vries reed hier voor trainer Mohamed Daggash de driejarige Arabische volbloed Jalmood (Al Mamun Monlau x Udjibora Bozouls) in de Wadi Ghalilah over 1200 meter op gras. De Vries won met 1 ¼ voorsprong makkelijk voor Ruwani en de derde aankomende Unleashed. Voor Jalmood was het zijn eerste ren ooit en door de ervaring van De Vries kon het paard zijn eerste overwinning uit zijn eerste start op zijn prestatielijstje schrijven.

En dat is twee

Gisteren vond in het emiraat van Dubai de tweede rendag van het seizoen plaats op de renbaan van Meydan. Naast de Bani Yas, een Group II ren, waren er nog twee rennen voor paarden die nog nooit gewonnen hebben en vier handicap rennen. In de Palm Beach Towers, een ren over 1600 meter op zand werd De Vries door de lokale trainer Musabbeh Al Mheri geboekt om de zesjarige Engelse volbloed Falsehood (Kingman x Half Truth) te rijden. Een goede keuze want De Vries won de ren met een halve lengte voor Tahdeed met 1,5 lengte daarachter Razeen Dubai als derde aankomende. Antonio Fresu, de eerste- en tevens staljockey van de jarige Al Mheri had er voor gekozen om Atlantic Sky in plaats van

Falsehood te berijden en finishte als zesde. Al Mehri’s verjaardagsfeestje werd vervolgens nog opgefleurd door de overwinning van zijn pupil Raaeb in de Nakheel over 1400 meter op zand.

Bron Horses.nl