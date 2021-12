Dubbel voor topjockey Adrie de Vries in Al Ain

Het was gisteren weer een uitstekende koersdag voor de Nederlandse topjockey Adrie de Vries die in de wintermaanden in Dubai woont en werkt. De Vries was voor vier ritten geboekt en verzilverde daarvan twee met een overwinning en twee met een knappe derde en vierde plek.

Dat De Vries in de Verenigde Arabische Emiraten al decennia lang een bekend en vertrouwd gezicht is en door zijn rustige aard en vakmanschap tot de favorieten van de trainers en eigenaars aldaar behoort, werd tijdens een prachtig interview door Laura King van Dubai Racing Channel onderstreept. Dat vakmanschap onderscheidt De Vries van de rest want hij zal altijd een paard in zijn waarde en kunnen laten en hem of haar niet kost wat kost over de renbaan en de finish jagen.

De Vries voert jockeyklassement aan

Op de renbaan van Al Ain, behorend tot het Emiraat van Abu Dhabi en zo’n anderhalf uur rijden van het centrum van Dubai af, vonden gisteren zeven rennen voor Arabische volbloeds plaats in het kader van het Sheikh Mansoor Racing Festival. De Vries was voor vier ritten geboekt en verzilverde daarvan twee met een overwinning en twee met een knappe derde en vierde plek. Het renseizoen dat eind oktober in de Verenigde Arabische Emiraten, beloofd voor De Vries, net al vorig jaar, een mooi seizoen te worden. Vanuit zijn 38 starts heeft De Vries er zeven gewonnen en voert met zijn tweede, derde en overige plaatseringen het jockeyklassement aan.

Winst met Brraq

De middag begon voor De Vries met zijn overwinning met Brraq (Mahabb x Fattana) die op de renbaan van Al Ain door Jean-Claude Pecaut voor eigenaar Yas Racing wordt getraind. In de door Emirates met ruim 36.000 euro gesponsorde Al Hili ren over 1800 meter, vertrokken twaalf paarden. Brraq droeg ten opzichte van zijn tegenstanders het hoogste gewicht van 62 kilogram. Het paard had dat te danken aan zijn overwinning en een tweede plek onder De Vries op Meydan in de Group I Al Maktoum Challenge rennen tijdens het Dubai World Cup Carnival in januari van dit jaar. Dat de achtjarige ten opzichte van de tweede aankomende anderhalve kilo en de derde aankomende liefst 4 kilo meer gewicht diende te dragen deerde hem niet. Brrag won in de kundige handen van De Vries gemakkelijk met 1 ¼ lengte voor Kerless Del Roc en Spaghetti. De Vries: “Brraq heeft klasse en deed het goed. Hij won deze ren terecht en ik sluit met deze overwinning een terugkeer naar de rennen te Meydan niet uit.”

Tweede zege met Hazeem Al Raed

Een paar uur later kon De Vries zich weer tot winnaar laten kronen in de door DCT met ruim 36.000 euro gesponsorde Al Qattara conditieren over 1000 meter. De Vries won op de zesjarige Hazeem Al Raed (TM Fred Texas x Karizma) en kon tevreden huiswaarts keren om vandaag op de renbaan van Sharjah en morgen op die van Abu Dhabi zijn geboekte ritten te gaan vervullen.

