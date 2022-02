Dubbel voor trainer Alban de Mieulle en jockey Ronan Thomas met het winnen van de Al Rajhi Bank Saudi International Handicap en de Al Mneefah Cup presented by The Ministry of Culture. Met de 500.000 dollar gedoteerde Internationale Saudi Cup Handicap op de King Abdulaziz renbaan in Riyad, Saudi-Arabië, vond de aftrap van de hoog gedoteerde Saudi Cup rennen plaats waarvan het hoogtepunt de met 20 miljoen dollar gedoteerde Saudi Cup 2022 is die vandaag wordt verreden.

De ren over 2100 meter op gras is in het leven geroepen om deelnemers uit landen die zijn opgenomen in lijst van II en III-landen van de IFHA, waaronder Nederland, de kans te bieden om hun vierjarige en oudere Engelse volbloeds met een handicap tussen 86 en 110 in te schrijven. Naast de quarantaine voorwaarden moeten alle paarden voor deelname aan deze ren ten minste een keer in het land waar zij getraind worden hebben gekoerst.

II en III landen

Het is bijzonder voor IFHA geregistreerde II en III landen om aan een handicap ren met een dergelijk prijzengeld deel te kunnen nemen en het biedt de internationale rensport een prachtige kans. Deelnemers uit onder andere Zweden, Noorwegen, Brazilië, Uruguay, Bahrain, Spanje, Griekenland en Qatar werden ingevlogen. De handicapper (de persoon die het gewicht bepaalt dat de paarden in de ren zullen dragen) heeft de prestaties van de paarden onder de loep genomen en dat maakte dat er een gewichtsverschil tussen de 54 en 62 kilogram aan de deelnemers werd toegekend.

Lauderdale

Getraind in Qatar door de Fransman Alban de Mieulle won de vijfjarige Lauderdale (Siyouni x Freedom’s Light) onder Ronan Thomas voor stalgenoot King Shalaa onder Olivier Peslier de ren, terwijl de lokaal getrainde My Frankel derde werd. Lauderdale en King Shalaa en hun stalgenoten zijn deze week pas in Riyadh gearriveerd en de paarden deden het in de trainingen naar tevredenheid van de trainer.

‘Alle paarden hadden een kans’

“De paarden zijn gewend om te reizen en omdat het een handicapren is, hadden eigenlijk alle paarden een kans. Lauderdale ging in zijn laatste ren niet goed van start dus dat het nu beter ging heeft hij met Ronan bewezen en Olivier Peslier kent stalgenoot King Shalaa goed en wist wat hij moest doen. Dat wij eerste én tweede geworden zijn is prachtig”, aldus Alban de Mieulle.

Eerste bezoek

Dit is het eerste bezoek van De Mieulle aan Saoedi-Arabië en in een reactie op zijn eerste indrukken zei hij: “Het is een heel mooi parcours, het gras is perfect, de zandbaan ziet er mooi uit en is niet te diep, de faciliteiten en de organisatie zijn erg goed en Saoedi-Arabië verdient een groot compliment.”

Ook winst in Al Mneefah Cup

De Mieulle won vervolgens nog de met 1 miljoen gedoteerde listed ren de Al Mneefah Cup presented by The Ministry of Culture voor Arabische volbloeds over 2100 meter op gras met zijn pupil First Class (Dahess x Top Of The Class). First Class won afgelopen december de Group II Qatar Derby te Qatar en werd in de ren van gisteren eveneens door Ronan Thomas bereden. Een dubbel feest voor de trainer en de jockey en hun uitstap vanuit Qatar voor in ieder geval van vandaag werd uiterst succesvol afgerond.

Bron Horses.nl