Duitse kampioensjockey Filip Minarik in coma na ernstige val

Het is inmiddels een maand geleden dat de meervoudige Duitse kampioensjockey Filip Minarik zwaar ten val kwam tijdens een race in Mannheim. De jockey werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht waar hij sindsdien in een kunstmatige coma ligt. Ondertussen is al meer dan 100.000 euro opgehaald voor Minarik via fundraising.

Op 9 juli werd de geboren Tsjech Filip Minarik in de laatste race op de renbaan in Mannheim van zijn paard Dusky Dance gelanceerd toen de volbloed struikelde. De jockey raakte door de klap buiten bewustzijn. Later in het ziekenhuis werd Minarik in kunstmatige coma gebracht vanwege de ernst van de verwondingen. Hij heeft een ernstig hersenletsel op gelopen en verschillende botbreuken.

Fundraising

Volgens de berichten is de toestand van de 45-jarige Minarik na operaties stabiel, maar hij is nog steeds in levensgevaar. Ondertussen is een fundraising actie gestart om de familie van de jockey te ondersteunen, er is inmiddels al meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie wordt ondersteund door collega-jockeys als Frankie Dettori.

Grosser Preis von Baden

Filip Minarik was Duits kampioen in 2005, 2011, 2016 en 2017. De jockey had meer dan 1500 overwinningen waarvan 13 Group I zeges. Minarik won onder meer vier keer de belangrijkste Duitse race, de Grosser Preis von Baden.

Kijk hier voor de fundraising actie.

Bron Galopponline.de/Horseracingplanet.com