Duitse merrie India wint de Group I Preis von Europa in Keulen

Op de renbaan van Weidenpesch in Keulen werd zondag De Preis von Europa (een Group I ren over 2400m) gewonnen door de merrie India (Adlerflug x Ivory Coast). Deze koers is het hoogtepunt op de Duitse renkalender en werd voor de 61ste keer verreden met een prijzengeld van maar liefst 155.000 euro.

Vorig jaar ging renstal Godolphin er met de winst vandoor en ook dit jaar was de voorspelling dat een van hun pupillen, Siskany ( Dubawi x Halay) en Live Your Dream (Iffraaj x Dream Book), de buit zou binnen slepen.

De Duitse deelneemster India trok zich niets van die voorspellingen aan en won haar eerste Group I ren met 1 ¼ lengte voor Trevaunance (Muhaarar x Liber Nauticus). Die verwees op haar beurt Siskany met een halslengte naar de derde plaats. Live Your dream eindigde op een vijfde plaats.

Grote namen

In tegenstelling tot vorig jaar werden er paarden vanuit Engeland en Ierland ingevlogen. Grote favoriet was de vijfjarige ruin Siskany, waar trainer Charlie Appleby de Engelse kampioensjockeys William Buick voor had uitgekozen. Ook de zesjarige ruin Live Your Dream werd als favoriet bestempeld. Trainer Saeed Bin Suroor had voor dit paard jockey Oisin Murphy ingevlogen. De Ierse trainster Jessica Harrington had Trevaunance meegenomen en daar topjockey Hollie Doyle voor geboekt. Al dat zware geschut uit het buitenland ging het opnemen tegen vijf Duitse toppaarden en jockeys.

India

Trainer Waldemar Hickst kent zijn pupillen goed. Iedere keer dat de Duitse trainer een paard inschrijft voor een koers betekent dat oppassen geblazen voor de overige deelnemers. Vandaag was dat met zijn vijfjarige merrie India ook weer het geval en met een speels gemak won de merrie haar eerste group I en gaf de rest van de deelnemers het nakijken. Aan boord van India zat jockey René Piechulek die in bloedvorm verkeert en na afloop jubelde dat India een fantastische merrie is.

