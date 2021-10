Een mooie en bewogen Qipco Champions Day op Ascot

Het was de Qipco Champions Day op zondag. Deze dag met vier Group I en twee Group II rennen sluit het seizoen van de vlakkebaan rennen in Engeland af. Grote favorieten die hun kunnen in de grote Europese rennen al hebben laten zien stelden in het koersverloop deels teleur en er waren prachtige finishen. Er gebeurde vandaag van alles.

In de Prix du Cadran van twee weken geleden zette Trueshan favoriet Stradivarius al met 4 ½ lengte opzij en gisteren, in de Group II, de Qipco British Champions Long Distance te Ascot, gebeurde het weer. Nu zat jockey Hollie Doyle in het zadel die met Trueshan vorig jaar ook deze koers won en weer liet de combinatie een boze Frankie Dettori, die op Stradivarius in de ren door Baron Samedi onder Dylan Browne McMonagle wijd naar buiten werd gedreven en uiteindelijk op vier lengten verschil derde werd, haar hielen zien.

Murphy voor de derde keer op rij jockeykampioen van Engeland

Oisin Murphy won voor de derde keer op rij de kampioenstitel van Engeland. Het was een van de spannendste competities voor het jockeykampioenschap van de afgelopen jaren en de strijd ging tussen Oisin Murphy en William Buick. Het verschil was drie overwinningen in het voordeel van Murphy en Buick zou alle vier zijn ritten vandaag moeten winnen om het kampioenschap naar zich toe te halen. Dat lukte Buick, ondanks zijn winst op Creative Force van Godolphin in de Qipco British Champions Sprint Stakes, niet en zo werd de 26-jarige Ier Oisin Murphy voor de derde keer tot kampioensjockey van Engeland gekroond.

Sealiway wint de hoofdkoers de Qipco Champion Stakes

Negen starters waaronder toppaarden en recente Arc de Triomphe deelnemers Adayar en Addeyeb, de winnaar van vorig jaar, Mishriff, die de Arc liet schieten om zich op deze ren te focussen, Mac Swiney en Dubai Honour, die twee weken geleden de Prix Dollar won, vertrokken aan de met 1,26 miljoen pond gedoteerde Qipco Champion Stakes over 2004 meter. Addeyeb leidde de ren terwijl Adayar, Mishriff en Mac Swiney slecht van start gingen. Het was jockey Mickael Barzalona op Sealiway, die vijfde in de Arc werd, die er met de winst vandoor ging.

Godolphin gekroond tot Kampioen Eigenaar van Engeland

Godolphin werd gekroond tot Kampioen Eigenaar van Engeland. De renstal van ZKH Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum deed het dit jaar bijzonder goed en won met haar pupillen meer dan 5 miljoen pond aan prijzengeld. Adayar die de Derby en de King George VI & Queen Elizabeth Stakes won en Hurricane Lane die de St. Leger won behoren tot de beste driejarigen van Europa. Verder wonnen de pupillen Kemari, Real World en Creative Force op Royal Ascot en recent de ongeslagen tweejarige Native Trail de Group I Darley Dewhurst Stakes.

‘We vieren het samen’

Hugh Anderson, Managing Director van Godolphin (Engeland en Dubai), zei: “2021 was een geweldig jaar. Het is een enorme eer om het Owners Championship in zo’n competitief en kwalitatief hoogstaand jaar te winnen en het is een bewijs van het fantastische werk van alle Godolphin-trainers en hun teams. Charlie Appleby, Saeed bin Suroor en John Gosden hebben allemaal een grote rol met het winnen van dit kampioenschap gespeeld en ik wil onze jockeys, met name William Buick en James Doyle, en iedereen die voor en met ons werkt bedanken. Wij zijn een team en we vieren het samen”

