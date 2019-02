Eén wijziging in KNHS-wedstrijdreglement endurance

Op 1 maart 2019 gaat het nieuwe KNHS-wedstrijdreglement endurance in. Er is ten opzichte van 2018 maar één wijziging doorgevoerd. Vanaf 1 maart 2019 wordt een splitsing gemaakt in de functie van ‘hoofdwedstrijddierenarts’ en ‘wedstrijddierenarts’ endurance.

De hoofdwedstrijddierenarts staat als hoofdwedstrijddierenarts geregistreerd op de officiallijst van de KNHS. De hoofdwedstrijddierenarts heeft de leiding over de gehele veterinaire keuring. Deze wordt hierin bijgestaan door één of meer collega’s en veterinaire assistenten. Op iedere 40 deelnemers moet een wedstrijddierenarts aanwezig zijn, met een minimum van twee wedstrijddierenartsen per wedstrijd waarvan één persoon de hoofdwedstrijddierenarts is.

Bekijk hier het KNHS-reglement endurance per 1 maart 2019.

