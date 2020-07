Eerste Group I ren voor 22-jarige Donnacha O’Brien in Engeland

Het zit in de familie van the Master of Ballydoyle. Toptrainer Adian O’Briens zonen Joseph en Donnacha hebben na een korte periode als jockey voor hun vader hun rijlaarzen in de wilgen gehangen en zijn nu, net als hun vader, trainers van toppaarden. Dat de jongens de genen van hun vader hebben, hebben zij gelijk laten zien op het moment dat hun renstallen zich vulden met renpaarden.

Gedurende zijn korte carrière als jockey won Donnacha voor zijn vader de 2.000 Guineas, de Oaks, de Irish Derby (als jockey voor zijn broer Joseph) en de Champion Stakes. Eind 2019 besloot de boomlange Donnacha te stoppen met rijden omdat hem het behouden van zijn lichtgewicht veel tol ging eisen. Er waren dagen bij dat hij enkel met een glaasje water in zijn lijf aan rennen deelnam. Hij besloot net als zijn vader en broer om trainer te worden en de trainerslicentie werd zonder moeite behaald.

Eerste Group I zege bij debuut

Donnacha is nu 22 jaar en besloot om Fancy Blue (de winnares van de Group I Longines Prix de Diane 2020) in te schrijven voor de Qatar Nassau Stakes tijdens het Glorious Goodwood Festival en boekte topjockey Ryan Moore om de driejarige merrie te berijden. Deze Group I ren over 1990 meter voor driejarige en ouder paarden bleek een gouden zet voor de jonge trainer want de combinatie leverde hem met zijn eerste deelnemer in Engeland gelijk zijn eerste Engelse Group I ren op.

Fancy Blue

In de beroemde renkleuren van Coolmore’s eigenaren Tabor, Smith en Magnier nam Fancy Blue (Deep Impact x Chenchikova) het op tegen zes medestanders van formaat waaronder de Japanse topmerrie Deirdre en Magic Wand onder Frankie Dettori die door zijn vader Aidan wordt getraind. Vanwege de Ierse quarantaine-eisen keek de Donnacha, net als naar de verrichtingen van zijn pupil in de Prix de Diane te Parijs, nu ook weer vanuit thuis in Ierland naar de tv om de Fancy Blue in de Qatar Nassua Stakes te volgen.

Nek voor

Fancy Blue won de ren na strijd met een nek voor One Voice en met een kleine drie lengten voor de derde aankomende Nazeef. Magic Wand en Deirdre stelden teleur met het behalen van hun vijfde respectievelijk zevende plaats.

‘Ongelooflijk om zo’n paard op stal te hebben’

Donnacha: “Het is een rare wereld om niet persoonlijk bij de rennen aanwezig te zijn maar ja, het is niet anders. Ik heb Fancy Blue als jaarling onder mijn hoede gekregen toen de merrie nog bij mijn vader in training stond en ik voor hem werkte. Ik zorgde voor haar en nadat ik mijn trainerslicentie kreeg kwam zij bij mij in training. Het is ongelooflijk om in mijn eerste jaar als trainer zo’n paard op stal te hebben. Ik heb er geen illusies over hoeveel geluk ik heb. Ik moet mijn best met haar blijven doen en de plannen zijn om Fancy Blue te laten koersen in de Irish Champion Stakes of in de Matron Stakes, en mogelijk in de Arc in oktober.”

4,2 miljoen dollar voor fokmerrie

De familie O’Brien kan in de toekomst weer mooie paarden in training tegemoet zien want Coolmore kocht afgelopen maandag Sunlight (Zoustar x Solar Charged) als fokmerrie voor 4,2 miljoen dollar tijdens de Magic Millions Sales. Dat Coolmore en Godolphin wereldwijd de toon zetten met hun fokkerijen en renstallen is bekend. Beide stallen investeren jaarlijks vele miljoenen en leveren daarmee alle liefhebbers van toppaarden mooie momenten om van te genieten.

