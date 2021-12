Efforia wint met 6,17 miljoen dollar gedoteerde Arima Kinen

De driejarige hengst Efforia (Epiphaneia x Katies Heart) heeft de Arima Kinen gewonnen. De favoriet voor deze bijzondere Group I ren in Japan, Chrono Genesis, moest genoegen nemen met de derde plaats.

De Arima Kinen over 2.500 meter op gras op de Nakayama Racecourse is de belangrijkste Group I ren van Japan. Daarnaast is deze ren, waarop wereldwijd het meest wordt gegokt, de voorlaatste van de beste Group I rennen, die voor de sluiting van het renseizoen plaastvindt.

Fans mogen stemmen over deelnemersveld

Net als bij de Takarazuka Kinen die eind juni werd verreden werden mochten de rensportfans ook voor de Arima Kinen stemmen uitbrengen voor tien paarden zij het liefst aan de ren zouden zien deelnemen. Die tien paarden moeten bij de Japan Racing Association (JRA) geregistreerd staan en de overige zes paarden moeten bij de National Association of Racing of in het buitenland geregistreerd staan. Hun deelname wordt bepaald door de hoogte van het gewonnen prijzengeld.

Chrono Genesis favoriet

Voor de 66ste editie van deze ren koos het merendeel van het publiek de vijfjarige merrie Chrono Genesis (Bago x Chronologist) als favoriet. Dat kwam door haar prestaties, ze heeft al vier Group I rennen gewonnen en werd in oktober zevende in de Prix de l’Arc de Triomphe. Na deze ren gaat de merrie de fokkerij in. Chrono Genesis ging van start tegen onder meer toppers als Deep Bond, Kiseki, Efforia, Titleholder en You Can Smile.

Oplopend parcours

Het 2.500 meter lange parcours gaat 200 meter voor de finish bergopwaarts. Daarom hebben de paarden niet alleen kracht, maar vooral de vaardigheid van hun jockeys nodig. Efforia, (Epiphaneia x Katies Heart) die tweede in de Japanse Derby over 2.400 meter dit jaar werd en de Group I rennen de Satsuki Sho en de herfsteditie van de Tenno Sho, beide over 2.000 meter, won kent de renbaan van Nakayama goed. Onder een mooi zonnetje liet de driejarige hengst zien dat hij ook over een uithoudingsvermogen beschikt dat in de toekomst meerdere grote overwinningen zal gaan opleveren. Hoewel Chrono Genesis vorig jaar deze ren op haar naam schreef en zij over een enorm uithoudingsvermogen beschikt, waren Efforia en Deep Bond net ietsje beter. Chrono Genesis werd derde. Het prijzengeld dat Efforia met zijn overwinning in de wacht sleepte bedroeg een kleine 3 miljoen dollar.

Goedgemutst

Trainer Yuichi Shikato was dik tevreden. Hij vertelde dat de hengst na de overwinning in de herfsteditie van de Tenno Sho gezond en goedgemutst de trainingen hervatte. Ondanks het feit dat de hengst in de week voorafgaande aan de Arima Kinen een hoefijzer verloor en twee dagen training mistte, hervatte hij de training daarna goed en werd voor deze ren twee keer tussen twee stalgenoten op tempo getraind. Die trainingen verliepen moeiteloos en lieten zien dat de hengst in topconditie verkeert. Over twee dagen vindt de laatste Group I ren plaats: de Hopeful Stakes. Het is de afsluiter van weer een mooi renseizoen met prachtige hoogtepunten.

Bron: Horses.nl